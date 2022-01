El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Federico Gutiérrez, manifestó, en diálogo con la W Radio, que "jamás se opondrá" al ingreso de Óscar Iván Zuluaga al Equipo por Colombia.



(En contexto: David Barguil pide al Equipo por Colombia abrir puertas a Zuluaga)

“Yo creo que no solo él, sino otros sectores deben estar dentro de una coalición, pero yo no puedo hablar o ser vocero por todo un equipo. Hay diferentes opiniones, eso se seguirá discutiendo”, señaló.



Igualmente, dijo que después de las consultas hay que hacer acercamientos con más sectores para derrotar “el populismo y el autoritarismo y no poner el país en riesgo”.



“Mi posición es muy clara, jamás me opondré a esa posición, pero tengo que ser muy respetuoso también de diferentes sectores que están dentro del Equipo por Colombia con la claridad de que, así tengamos algunas diferencias, estamos pensando hoy en el país, lo más importante es el futuro de Colombia y no un tema de ambiciones personales políticas”, concluyó.



Zuluaga se une a la opinión del precandidato conservador, David Barguil, quien también opina que Zuluaga debe pertenecer a la coalición de la centro derecha.



"Quiero invitar al Equipo por Colombia a que actuemos con generosidad. Aquí hay que construir un espacio amplio, grande, para defender la seguridad, la democracia, el crecimiento, el empleo y los cambios correctos", dijo Barguil.



(En contexto: Dilian Francisca Toro también le dice 'no' a Óscar Iván Zuluaga)

De izq. a der.: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Y agregó: "quiero invitar a mis compañeros a pensar en grande, a que le abramos la puerta al CD y a Óscar Iván. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen y que avancemos en Colombia de frente y sin miedo".



Durante la mañana de este martes se dio a conocer el rechazo de varios integrantes del Equipo por Colombia a la invitación del presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, para que Óscar Iván Zuluaga haga parte de la coalición de centro derecha.



En entrevista con María Isabel Rueda, Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, dijo: “Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”.



Sin cerrarle la puerta definitivamente, Juan Carlos Echeverry, aspirante por firmas a la presidencia y miembro de Equipo por Colombia, se mostró “reticente” al ingreso de Zuluaga. "Creo que nosotros estamos ya en nuestro propio proceso de buscar nuestro candidato mientras que ellos, en el Centro Democrático, ya tienen el suyo", dijo.



(Lea también: Char dice ‘no’ a llegada de candidato del Centro Democrático a la coalición)



La exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también rechazó la posibilidad de ingreso. “Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo Toro a EL TIEMPO al preguntar su opinión sobre el portazo que le dio Álex Char a Zuluaga en una entrevista a María Isabel Rueda publicada hoy también en este diario.



“Pero como dijo Álex, respeto la decisión de la mayoría”, argumentó ella, quien también es integrante de la coalición en la que además están el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

