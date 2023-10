Ningún colombiano se siente seguro: Fico Gutiérrez sobre supuesto atentado en su contra

En días pasados se dio a conocer un supuesto plan para atentar contra Federico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín. Incluso, se llegó a afirmar que en dichas amenazas ofrecían $2.500 millones por el hecho delictivo.



Gutiérrez señaló que no tenía conocimiento de estas amenazas y que está a la espera del avance de la investigación por parte de las autoridades para determinar quiénes querrían poner en riesgo su seguridad.

La noticia fue dada conocer por el programa 6AM de Caracol Radio, al cual habría llegado información sobre un posible atentado que se estaría planeando contra el candidato del Movimiento Creemos.



Al respecto, la Fiscalía General de la Nación señaló que había iniciado las investigaciones correspondientes a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para determinar quién estaría detrás de un posible ataque contra el candidato.

A raíz de las amenazas conocidas públicamente contra Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 28, 2023

Gutiérrez no tenía conocimiento de esas amenazas

En una entrevista con el mismo medio radial que reveló la información, Federico Gutiérrez afirmó que ni él ni su campaña tenían conocimiento del atentado.



Además, el candidato agradeció la intervención de las autoridades, quienes se han puesto en contacto con él para acompañarlo en el proceso y tener más información sobre el presunto plan en su contra.



"A mí la Policía y la UNP me han acompañado, pero hay un ambiente muy enrarecido, básicamente hay dos opciones para que yo no sea alcalde de Medellín, o que se roben las elecciones o que nos maten", dijo Gutiérrez.



Por otro lado, advirtió que el exalcalde Daniel Quintero desestimó la información suministrada que ponía en riesgo su seguridad y que además "le entregó información" de su esquema de seguridad "a los peores criminales de Medellín”.



"A mí me parece que hay que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Pero imagínese, con un tema tan grave como esos ni siquiera le da importancia. Y deja en claro cuando dice 'a los que les importa la seguridad de Fico Gutiérrez', que a él no le importa mi seguridad", señaló el candidato.



Además, destacó que "ningún colombiano se siente seguro".

En ese sentido, el candidato aprovechó para decir que en su opinión el panorama actual de Medellín es que "la gente tiene miedo de salir a las calles".



"Yo me comprometo como alcalde a devolver a cada uno de ellos a la vida civil”, aseguró al medio citado el candidato que aspira llegar nuevamente a la alcaldía de Medellín.



