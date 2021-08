'Dudo de sus garantías en campaña': Federico Gutiérrez a Daniel Quintero

La rivalidad entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, se volvió a ver a través de una pelea de trinos.



Quintero publicó en su cuenta que recientemente el senador Gustavo Petro había podido hacer campaña en la Comuna 13 de Medellín. Haciendo énfasis en que cuatro años atrás, durante la alcaldía de Gutiérrez, se le había prohibido.



"Hace 4 años desde la Alcaldía a Petro le prohibieron hacer campaña en Medellín. Hoy pudo hacerla sin problemas en la Comuna 13. En esto también significamos un cambio. En nuestra administración todos los candidatos tendrán garantías y protección", escribió Quintero.

A esa acusación, el exalcalde de Medellín no demoró en responder. Gutiérrez le aclaró a Quintero que a Petro no le fue prohibido hacer campaña sino que "quería pasar por encima de la norma y no se le permitió", escribió el político.



Además, le dijo que dudaba de sus garantías durante la campaña.

Quintero, a su jefe Petro no se le prohibió hacer campaña en esa época en Medellín. Quería pasar por encima de la norma y no se le permitió. Recuerdo que usted era su jefe de campaña en Antioquia y ahora queda más que claro que lo sigue siendo.

El evento en cuestión se dio en febrero de 2018 cuando Gustavo Petro realizaba campaña para la presidencia. En ese momento, el candidato denunció en su cuenta de Twitter que Gutiérrez estaba tratando de impedir un evento que tenía programado en Medellín.



'Fico', como es conocido, le respondió que no cumplía con los requisitos para realizar el evento en términos logísticos. Posteriormente, Gerardo Vega, uno de los organizadores del encuentro, le dijo a 'Caracol Radio', que la campaña de Petro sí había hecho el proceso requerido como estipulaba la ley.

REDACCIÓN EL TIEMPO