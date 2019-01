Carriel paisa en Davos / En secreto

El presidente Iván Duque y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregaron en Davos (Suiza) a Klaus Schwab, fundador de Foro Económico Mundial, el tradicional carriel paisa, como gesto de agradecimiento, pues la capital antioqueña tendrá el primer centro para la Cuarta Revolución Industrial de América Latina. Colombia le cogió delantera a todos sus vecinos.

Lara se enfrenta a los Galán

Esta semana, en redes sociales, se desató una dura polémica entre antiguos amigos. El senador Rodrigo Lara se enfrentó con los hermanos Juan Manuel y Carlos Galán. Lara les dijo, desde su cuenta de Twitter: “En mi familia nadie vive de una fundación que contrata a dedo 114.000 millones de recursos públicos. Y jamás he buscado que el Estado me regale y me financie un partido político familiar. ¡Trabajen!”. Carlos Fernando le respondió que le “parece bajo e irresponsable que precisamente usted, @Rodrigo_Lara_, repita calumnias como las de Gustavo Rugeles para confundir a la opinión pública”.



Las dos familias habían sido cercanas históricamente, pues sus padres fueron sacrificados por Pablo Escobar.

Uribe se pone al frente de las coaliciones 2019

Tal y como están las cosas, las alianzas entre los partidos políticos serán el plato fuerte de las elecciones regionales de octubre próximo. En el Centro Democrático, el partido de gobierno, el expresidente Álvaro Uribe ya les notificó a sus congresistas que él se encargará, personalmente, de organizar las coaliciones que el uribismo haga para alcaldías de grandes ciudades y gobernaciones. El exmandatario tiene mucho interés en que su partido crezca en el poder regional y local.

Cannabis legal

En Davos (Suiza), el presidente de la israelí Cannabics Pharmaceuticals, Eyad Barad, suscribió con su homólogo de Newcanan (Colombia), Santiago Londoño, un preacuerdo para crear una joint venture (una alianza) y producir cápsulas farmacéuticas de cannabis, destinadas al mercado local y externo.



Por su lado, Álvaro Torres Rueda, presidente y cofundador con otros connacionales de la firma canadiense Khiron Life Sciences, le puso en Toronto la firma, el viernes, a la compra, por 14 millones de dólares, de la sociedad NettaGrowth, que a su vez poseerá las acciones de la firma de cannabis medicinal uruguaya Dormul. Se fortalece este negocio.

Visita especial de Alemania

A partir del 11 de febrero, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará una visita a Colombia, esto en el marco de la celebración del aniversario del nacimiento del científico alemán Alexander von Humboldt y su viaje a América Latina hace 220 años. Dentro de la agenda prevista está un encuentro con el presidente Iván Duque, y estará en un centro de atención para migrantes venezolanos. Pero hay una visita en la cual el alemán tiene un particular interés: a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Steinmeier quiere conocer de primera mano cómo está avanzando la JEP y por eso la importancia que le dio a la cita con Patricia Linares, presidenta de esa jurisdicción.

El cargo que resucitó a Pedraza

Los conservadores de Boyacá se sorprendieron recientemente con la presencia de su copartidario Jorge Hernando Pedraza dando una conferencia de prensa en Tunja sobre la Comunidad Andina (CAN), de la cual es su secretario general.

Pedraza acaba de asumir el liderazgo de este organismo regional, que tiene sede en Lima (Perú), cargo al cual fue postulado por el presidente Iván Duque.



La rueda de prensa de Pedraza coincidió con la posesión del nuevo directorio departamental conservador y, según dijeron, hasta viejos contradictores de Pedraza fueron a saludarlo al saber que el paisano había dado el salto a la política exterior.

Ahorrando plata

Empezó la regulación del gasto en las entidades del Estado. Dentro de las acciones que se implementan está la reducción de gastos administrativos. Y en este punto, la SAE, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, decidió regular el uso del agua y el papel. Además, determinó que todos los días, a partir de las 7 de la noche en sus sedes se apagan las luces. Mientras tanto, el viernes, en la reunión de la junta directiva del ICA, advirtieron a los asistentes que no había tinto y solo les dieron agua.

Buscan curules con demandas

Un total de 27 demandas que piden reasignación de curules en el Congreso se están tramitando ante las autoridades judiciales. Se fundamentan en el fallo del Consejo de Estado que le dio tres curules en el Senado al Mira, al final del periodo pasado, tras determinar que hubo irregularidades en las elecciones de 2014. El lío está en que, según algunos expertos en temas electorales, hay ciertos aspectos técnicos que no se tuvieron en cuenta en el fallo del Mira, por lo que las nuevas demandas estarían en el limbo.

En la carretera

El grupo francés Colas firmó un acuerdo para adquirir las actividades de construcción en Perú de la colombiana Grupo Conalvías Construcciones.



Los negocios que se traspasarán incluyen obras de infraestructura para empresas mineras internacionales y contratos de mantenimiento vial. Con ingresos por 76 millones de dólares en 2017 y 700 empleados, el negocio será operado por los franceses bajo el nombre de Colvías.



