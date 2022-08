A través de una carta pública el excandidato presidencial Federico Gutiérrez afirmó que hará oposición al gobierno de Gustavo Petro. "No pertenezco a ningún partido político, fortaleceré nuestro movimiento cívico, ciudadano e independiente Creemos Colombia y desde ahora, comenzaré una oposición autónoma, responsable y deliberativa", aseguró.



Preocupan decisiones y acciones frente a los primeros días del gobierno Petro, en temas económicos, de seguridad, defensa nacional, políticos e institucionales.

Haremos una oposición independiente y responsable con nuestro país 🇨🇴.

Ver video y carta. pic.twitter.com/BYADYE3sjT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 18, 2022

A Gutiérrez, en particular, le preocupan 3 temas:



El primero es la economía: "con la reforma tributaria parecen improvisar en la forma y en el fondo, han cambiado varias veces las metas de recaudo, no tienen claridad si será la única o varias que presentaran en el gobierno y tienen tantas vocerías que ya no se sabe a quién creerle o cual anuncio es cierto o no", manifestó.



El segundo es la seguridad: "La anunciada 'paz total' del gobierno no debería llegar de la mano de la 'impunidad total' ni de la “legalización del crimen”.



Por último, el también excalde de Medellín cuestionó, en cuanto a temas políticos e institucionales, que los congresistas "aliados del gobierno sean los primeros en oponerse a que se les rebaje el sueldo o se recorten las vacaciones". Igualmente cuestionó la representación diplomática que se ha nombrado por parte del Gobierno Nacional.



