Federico Gutiérrez habló sobre señalamientos por Hidroituango

El precandidato presidencial Federico Gutiérrez respondió a los pronunciamientos del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien señaló que Gutiérrez debería ser investigado por el caso de Hidroituango.



(Le recomendamos: Fajardo sigue el camino de Petro y pide medidas cautelares a la CIDH)

“Me parece mezquino que Sergio Fajardo ponga a Alonso Salazar en esas, yo creo que Fajardo debería decirlo él y no poner en esas a Salazar, yo he sido solidario con él y él lo que está haciendo es ser mezquino. Yo no me alegro porque alguien esté en ese fallo de segunda instancia y siempre le he deseado que le vaya bien, pero el estilo de él es el contrario”, manifestó Gutiérrez.



El precandidato aseguró que durante varios años se sometió a una indagación en la cual se concluyó que no tuvo ninguna responsabilidad en la contingencia del proyecto hidroeléctrico. Y agregó que dichas decisiones tuvieron el visto bueno de la Contraloría.



(Lea en contexto: Fajardo pide medidas cautelares a la CIDH por caso Hidroituango)



Gutiérrez aseguró que no es que no me hayan investigado, "más de dos años de investigación y la Contraloría determinó que lo que me correspondió a mí fue liderar la emergencia y lo que hicimos fue evitar la tragedia y dejar el proyecto en fase recuperación y el seguro pagando”, dijo.



Y destacó que cuando estuvo al frente de la crisis de Hidroituango, había decisiones que ya habían sido tomadas en el pasado "que generaron que se derrumbara el túnel de desviación por el que comenzó la emergencia”, afirmó.

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- ¿Qué demoró tanto 'humo blanco' en 'cónclave' de Coalición de la Esperanza?



- Jóvenes consideran clave que el próximo presidente sepa de economía



- Petro enfrenta una rebelión por arribo al Pacto de Luis Pérez