Federico Gutiérrez, también conocido como Fico, radicó este lunes una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Lo hizo por la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña petrista de 2022. Además, pidió la renuncia del primer mandatario.



En entrevista con EL TIEMPO, el que suena para lanzarse a la alcaldía de Medellín explicó de qué trata el recurso radicado y justificó su pedido de que Petro dé un paso al costado.

¿En qué consiste el recurso que presentó?

Estamos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque este es el camino institucional para que se investigue al presidente Gustavo Petro. Y la razón es muy clara: financiación ilegal de campañas que según la ley tiene penas de cárcel entre los cuatro y los 8 años por este delito.



¿Cuáles son los insumos?

Básicamente los argumentos que ha entregado ya a la Fiscalía de la opinión pública Day Vásquez, donde da cuenta en días anteriores justamente de cómo se habían recibido dineros ilegales para que entrara en la campaña del Presidente y que recibió su hijo Nicolás Petro. Y segundo, un hecho no menos grave, donde Armando Benedetti, la persona más cercana al presidente Petro en campaña, jefe de debate, dice haber conseguido 15.000 millones de pesos y eso no está en las cuentas oficiales. Tienen que explicarle al país esa plata de dónde llegó. Dicen que esos fueron los votos para la costa, dicen de todo eso es financiación ilegal y al parecer pueden ser dineros del narcotráfico. Osea que esta es una presidencia que no sólo es que sea ilegítima por los pactos que hizo con los peores criminales en campaña, con todas las organizaciones criminales, con paramilitares, con guerrilleros, con toda la ilegalidad, sino que hoy se está demostrando que es un gobierno ilegal.



El presidente Petro tiene hoy sumido al país en una de las peores crisis institucionales de los últimos años. Y, por eso hemos denunciado ante la Comisión de Acusaciones al presidente Petro para que lo investigue. Y Según la ley la Comisión de Acusaciones tiene que sesionar de manera pública frente a estos casos, donde ustedes como prensa, como medios de comunicación, tengan acceso a esos informes, al igual que la ciudadanía.



El presidente Petro debe asumir la responsabilidad de esta catástrofe y este alboroto en el que tiene al país, donde hoy ni siquiera habrá agenda legislativa porque ni hay ambiente para eso. Debería renunciar a su cargo como presidente y tener dignidad.

¿Ese pedido de renuncia no termina siendo un quiebre para toda la institucionalidad?

El quiebre para la institucionalidad lo generaron ellos. Al financiarse de manera ilegal, al aliarse con estructuras criminales, al prometer beneficios alrededor de la famosa paz total a cuánto criminal se atraviesa. Ahora no puede ser que quienes ponemos las denuncias por hechos graves estemos rompiendo la institucionalidad.



Fueron ellos los que rompieron la institucionalidad y lo que vemos es que tienen un poder inmenso. Lo que han demostrado en estos 10 meses que un escándalo es peor que la anterior y que han utilizado el poder del Estado para chuzadas, que está por determinarse si realmente también no sólo estaba chuzada la niñera o si estaban chuzados periodistas de los medios de comunicación o nosotros como oposición.



La pregunta es, ¿cuáles son las garantías para nosotros como oposición? En un país donde están abusando además del poder y dónde están aliados con las peores estructuras criminales.



Yo sé que con estas denuncias se vienen los peores ataques, pero aquí estamos, esa es nuestra responsabilidad y lo que necesitamos es que el país se una en torno a esta realidad que hoy vivimos. Es una situación delicada y grave que no la pueden ocultar y que no sólo tiene implicaciones nacionales, sino también a nivel internacional. Mire la responsabilidad que tiene el gerente de la campaña de Gustavo Petro, el señor Ricardo Roa y quién es el señor hoy: el presidente de Ecopetrol. ¿Les parece menor que la empresa más importante de Colombia, la que le da más recursos para la inversión social, esté manejada por alguien que presuntamente violó los topes y administró una campaña y puede estar incurriendo en el delito de financiación ilegal de campañas? Eso es gravísimo. Esto no es un tema menor, que se investigue y que se avance rápido.

¿Qué esperanza tiene este proceso en la Comisión de Acusaciones, cuando históricamente ha sido conocida como comisión de absoluciones?

Espero que ahora se hagan honor a su nombre. Espero que con los elementos que existen tanto en la Fiscalía como de las grabaciones que existen en las últimas horas y los elementos de prueba que puedan determinar, realmente de acuerdo a la ley como lo he dicho, están obligados a dar una discusión pública ante los medios de comunicación y la ciudadanía y donde no se puede tapar nada entendiendo la gravedad que hay. Que esto no sea una burla más como la del proceso 8000 o tantas otras investigaciones que se han llevado en la Comisión de Acusaciones, espero que, en esta oportunidad, como lo esperamos todos los colombianos, exista justicia.

¿Qué papel va a jugar el Fiscal en todo esto?

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, juega un papel fundamental en esto, porque en mi concepto está dando una defensa de la institucionalidad, pese a las amenazas, a las agresiones que ha sido víctima del Gobierno Petro y del mismo presidente, donde no reconoce ni siquiera la separación de poderes, donde el presidente se dedicó a atacar a las Cortes, a la justicia, a todo el que no esté de acuerdo con él. El fiscal general de la nación de manera valiente ya hablado sobre las investigaciones que está realizando. Y yo lo que espero y esperamos todos los colombianos es que esas investigaciones sigan avanzando y ahora hay más elementos de prueba, están los de Day Vásquez, están los audios de Armando Benedetti y se debe citar también a declarar al señor Ricardo Roa.

¿En este caso, cómo hacer para que las elecciones de octubre no terminen afectando este proceso que hoy comienza?

Quien debió garantizar la institucionalidad y el ambiente democrático en el país debería haber sido el presidente Petro y ha hecho todo lo contrario. Contribuye día a día a acabar con la democracia, acabar con la institucionalidad, amparar a cuántos delincuentes se le ocurra.



Le hago un llamado a la ciudadanía aprovechando esta oportunidad: Las elecciones de octubre se deben garantizar, ahora que no vengan con que no hay ambiente. Lo primero es garanticen la seguridad y la estabilidad democrática para las elecciones de octubre. Y esas elecciones tienen que convertirse, por decir lo menos, en un plebiscito en el que los colombianos nos manifestemos justamente en contra de estos hechos graves que ha hecho el gobierno y que entre todos le demos un nuevo rumbo al país. Esto es uniéndonos, independientemente de las diferencias ideológicas, aquí lo que tenemos son unas diferencias éticas absolutas con el gobierno Petro. Aquí podemos hablar con todos los sectores, así tengamos diferencias, pero que cuidemos el país y la institucionalidad.

En los audios se alcanzó a mencionar su nombre y el trino que usted hizo sobre los niños que están perdidos aún en la selva. ¿Algún pronunciamiento sobre esta parte?

Fue una situación donde hago un llamado para que nos dediquemos a unir al país en lo importante. Hay temas en los cuales yo creo que alguien puede cometer un error, Petro cometió un error en su trino, yo lo que digo es: ya cometió el error. Yo lo que quiero es que encuentren a los niños perdidos en el Guaviare y lo que le digo es: Presidente, ojalá utilicen todos los medios y ojalá le pueda usted dar la buena noticia al país de que encontraron a los niños y creo que todo el país sigue esperando esta noticia. Pero ya vemos la reacción también que tienen estos otros. Para ellos es muy importante lo que opinamos porque saben lo que ellos hicieron en campaña con nosotros y cómo el país ya se dio cuenta justamente de cómo generaron campañas oscuras, campañas negras. Pero si hay una gran diferencia y es que nosotros no somos como ellos, los bandidos son ellos, no nosotros.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

