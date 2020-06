Con ataque a Petro, Federico Gutiérrez dice que quiere ser presidente

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso a sonar su nombre para la presidencia de la república, con un fuerte ataque contra Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y también muy posible aspirante a llegar a la Casa de Nariño en este 2020.



Gutiérrez, en una entrevista con el Canal RCN, hizo una durísima comparación al valorar al dirigente de izquierda. Dijo que era peor de dañino que la pandemia del coronavirus.



“Tiene un odio enfermizo. Le aseguro que un Gustavo Petro en la Presidencia sería peor que el coronavirus. Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos. A él no le importa la gente, no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir”.



Mientras descalificó a Petro, Gutiérrez en cambio se mostró como una persona entregada al servicio de la comunidad, por lo que deslizó su nombre para las presidenciales.“Tengo claro que mi vocación está en el servicio público. En algún momento me gustaría ser presidente, y eso lo determina la gente. Habrá que tomar las decisiones. En su momento, es una posibilidad; hay que ir mirando”.

“Yo tengo claro que mi vocación está en el servicio público y me voy a seguir formando, y es lo que me gusta y así lo demostré cuando fui concejal y alcalde”.



En la entrevista, entre tanto, Gutiérrez expresó que el manejo de la pandemia por parte del presidente Iván Duque ha sido serio y que el mandatario se ha basado en las cifras para la toma de decisiones, además que no hay decisión fácil durante una crisis como la del coronavirus, por lo que hay aciertos y errores, pero ve buena intención en la articulación.



Pero, por si fuera poco, también se fue lanza en ristre contra Sergio Fajardo, otro muy seguro aspirante presidencial, al decirle traidor.



“Me da la sensación de que es una persona que le da la espalda fácil a sus amigos. Es una persona que estaba ubicada en el centro y de un momento a otro se tiró para la izquierda”.



En la entrevista con el Canal RCN, Gutiérrez dijo que lo más importante en lo que se deberían enfocar los mandatarios del país en medio de la crisis sanitaria es en hacer un pacto país, ya que no se han visto todos los efectos sociales y políticos que ha dejado la pandemia; de esta manera se tendría que formar una alianza entre todos los sectores, cuyo principal objetivo sea la educación y la salud.



Sin embargo, en esa narrativa se mostró igualmente descalificativo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien le dijo que le falta trabajar más en equipo y la acusó de facilista en su toma de decisiones para después excusar sus responsabilidades.



“A la alcaldesa le falta trabajar en equipo. Ella toma una posición muy facilista, que es criticarlo todo. Lo critica todo para que cuando algo salga mal diga: ‘Si ve, yo lo advertí".

