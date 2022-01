El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez fue uno de los invitados en el primer cara a cara en el debate organizado por EL TIEMPO y SEMANA.



Los precandidatos que confirmaron su asistencia son Sergio Fajardo, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Gustavo Petro, Óscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández.



En su primer respuesta, con respecto a una posible reforma tributaria, el precandidato indicó que: "No hay mejor política que la generación de empleo. Antes de una reforma tributaria debemos combatir la corrupción, pero sin que afecte a las clases menos favorecidas".



Posteriormente, Gutiérrez, sin dar nombres, indicó que hay un reality contra la lucha de la corrupción.



"Hay candidatos que no tienen autoridad moral y aquí hay varios imputados por corrupción. Ojo colombianos. Aquí no es el que más tenga dinero para las redes sociales, o hacer lo que dicen los consejeros, es con hechos", explicó el candidato Gutiérrez.