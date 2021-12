El precandidato Federico Gutiérrez, quien hace parte de los integrantes de la Coalición Equipo por Colombia, tendrá este miércoles un nuevo reto y podrá explicar sus propuestas políticas, al igual que sus competidores, con las cuales aspira a ganar las elecciones presidenciales en 2022.



En de la noche de este miércoles será en el primero de los debates que la Casa Editorial EL TIEMPO organizará para que los ciudadanos tengan la más sólida información en su trascendental decisión.



Aquí, las respuestas del candidato antioqueño en el debate.

¿Qué opina sobre la seguridad en Colombia?

Federico Gutiérrez durante el debate del Equipo por Colombia Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Vamos a promover una seguridad integral. No podemos seguir padeciendo del dolor; toda mi solidaridad para la Policía y los familiares de los agentes que perdieron la vida en el ataque terrorista en Cúcuta.



Al igual que la capital nortesantandereana, hay otras regiones que padecen el problema debido a los cultivos ilícitos. Estamos nadando en droga porque hay grupos como el clan del Golfo que sacan provecho de ese negocio ilícito. Hay que combatir esas estructuras.



Pero también hay que imponer la seguridad en otras ciudades como en Bogotá y la primera línea. El portal de las América se convirtió en una zona de distensión en la capital del país y eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer un trabajo articulado con autoridad para darle tranquilidad a los colombianos.



¿Cuál sería su primera decisión en seguridad en caso de asumir la presidencia?

Asumir con responsabilidad y liderazgo en un trabajo articulado con la Fiscalía. No puede haber reincidencia en los delitos por parte de los delincuentes. Tiene que haber autoridad para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.

¿Impulsaría una reforma a la Policía, tras conocerse el informe de la ONU y la violación de los Derechos Humanos?

Soy partidario de la protesta social con garantías. Los protestantes tienen derecho, pero sin violencia. No se puede seguir con esa espiral de violencia. Claro, si un integrante de la Fuerza Pública, pues deberá responder, no puede violar los derechos humanos, y deberá ser judicializado. Pero también las garantías tienen que ser de lado y lado. Nuestra Policía también ha sufrido ataque de los vándalos. Por eso hay que respaldarla y fortalecerla, es nuestra Policía y debemos apoyarla, tampoco puede ser blanco de ataques.



¿Acabaría con el Esmad?

Yo no voy a desmontar el Esmad, claro debe haber garantías frente a los actos criminales como los que ha impuesto la primera línea. Hay que darle seguridad a los ciudadanos. Y reitero, señora alcaldesa Claudia López, recupere el portal de las Américas, hoy es una vergüenza, se debe recuperar del vandalismo ese espacio de la ciudad.

Lucha contra la corrupción

No podemos permitir que haya más corrupción. Se debe hacer una reforma para que los corruptos tengan cárcel. Yo pensaría en una cadena perpetua para los corruptos. No puede haber ejemplos como Emilio Tapia, quien con triquiñuelas ha estado en esos negocios, primero con Bogotá y ahora con Centros Poblados. No puede pasar eso, estamos mamados de la corrupción. Rodolfo Hernández es un falso mesías de la ancorrupción.



