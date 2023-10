Sin ‘efecto Quintero’ en intención de voto en Medellín, Gutiérrez sigue arriba con 56 %

A poco más de una semana para que los medellinenses vayan a las urnas, Federico Gutiérrez mantiene la primera opción para convertirse en el próximo alcalde de la capital antioqueña. Esa es la conclusión de la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&. De acuerdo con la encuesta de la firma, el excandidato presidencial se sigue imponiendo con una amplia ventaja sobre el segundo, Juan Carlos Upegui.



En relación con la pasada medición del 18 de septiembre, ‘Fico’ pasó de 53 a 56 por ciento. El candidato de Independientes también creció (11 a 15 por ciento) pero la distancia aún es alta: 41 puntos porcentuales.



Así, el panorama electoral en la capital del departamento de Antioquia no tendría cambios significativos, a pesar de la entrada del exalcalde Daniel Quintero a la campaña de Upegui.



Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), por más que Quintero esté haciendo campaña, no significa que tenga un caudal a favor en la ciudad.



“Su renuncia no fue vista como un acto de responsabilidad, sino al contrario: en el clima de opinión de la ciudadanía se ve como un proceso que se ha dado desde la irresponsabilidad, por lo cual ha generado una visión mucho más negativa sobre lo que es el quinterismo”, señala el experto.

Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Es una tesis que también comparte Olmer Muñoz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. “Esto generó un malestar muy amplio en la población. Ante la falencia en materia administrativa y al dejar tirada una alcaldía tan importante y con tantos recursos para ejecutar el sin sabor para el ciudadano de a pie ha sido muy alto y eso tendrá un efecto indiscutible en las elecciones del 29 de octubre”, pronostica.



En ese sentido, la analista María Lucía Jaimes menciona que “la imagen que deja Quintero en Medellín es la más baja que tiene un mandatario en la ciudad desde 1994: los enfrentamientos con los grupos políticos, empresariales y académicos, el deterioro de la malla vial y mobiliario de la ciudad, han dejado a la ciudadanía con una mala imagen de la gestión del alcalde”.



Su conclusión es que “el ingreso a la campaña no podría considerarse como un refuerzo sino, por el contrario, le va a cobrar a Upegui ser el candidato del alcalde”.

Juan Carlos Upegui, secretario de la No Violencia en Medellín Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Además, los expertos son críticos con las acciones del exsecretario de la No-Violencia durante su campaña: “Se mantiene en el desacierto del enfrentamiento directo sin ningún tipo de argumentos contra la campaña de Gutiérrez”, dice Rico.



“Es un pecado de Upegui quererse asimilar como si fuera el exalcalde Daniel Quintero, tratando de imitarlo al máximo, no solamente en todas sus posturas políticas, sino en su forma incluso de hablar y de vestir, cosa que en general las personas en Medellín están rechazando”.

En cuanto a los candidatos restantes, a estos no les fue bien. En tercero y cuarto lugar quedaron Albert Corredor (Medellín nos Une) y Gilberto Tobón (Fuerza Ciudadana) con 2 por ciento, 1 punto menos comparado a lo que consiguieron hace un mes.



Luego, hasta 9 candidatos no pasan del 1 por ciento de intención de voto.Uno de los casos llamativos es el de la exconcejala María Paulina Aguinaga, que llegó a ubicarse de tercera en la pasada encuesta con 4 por ciento y ahora bajó a este número.



Los que crecieron un punto fueron Juan David Valderrama López (Proponemos Por Medellín), Deicy Elena Bermúdez (Partido Ecologista Colombiano), Jaime Alberto Mejía (Sumamos) y Felipe Vélez Roa (Alianza Democrática Amplia).

Por su parte, Luis Bernardo Vélez (Ciudemos Medellín), Liliana María Rendon (Movimiento Lilianista), Juan Camilo Restrepo Gómez (Movimiento Salvación Nacional) se mantuvieron con el mismo puntaje.



Rodolfo Andrés Correa, de la Colombia Renaciente, por su parte, bajó de 2 a 1 por ciento.

Según Jorge Andrés Rico, ninguno de los demás aspirantes ha contribuido a bajar los decibeles de las confrontaciones que han derivado en diversos ataques entre la ciudadanía.



“No han sabido sumarse a una causa más limpia. Si algo hemos tenido en este proceso electoral ha sido una constante emocionalización; no se cuenta sobre las ideas, sino que se ataca mucho a Federico. Por tanto, al no tener un discurso sólido y convincente, terminan siendo uno más”, explica.

Federico Gutiérrez en debate Eafit Foto: Prensa Creemos

"Los demás candidatos terminan marcándose como petristas o quinteristas, ante un electorado que ya está polarizado; Por ejemplo, Corredor, que también era ficha de Quintero, termina fracturando el movimiento en vez de unificar candidaturas. Otros como Correa y Tobón no han logrado generar algún tipo de sentimiento más allá de una indignación selectiva en redes sociales, lo cual podría traducirse en más improvisación", añade María Lucía Jaimes.



Para estos días, el analista Muñoz prevé que aumentarán las tensiones en los medios de comunicación y, pesar de la distancia que marca Gutiérrez, esto “no le permite cantar su victoria de manera anticipada”.



Sin embargo, el regreso del exalcalde al máximo cargo de la ciudad demostraría, de acuerdo con Jaimes, "la falta de nuevos liderazgos en el país, se volverán a reelegir mandatarios que estuvieron en el periodo 2015 - 2019 y un rechazo frente a los gobiernos alternativos que no lograron conciliar entre todos los sectores que debían gobernar".

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Medellín.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

706 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 3.8% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Medellín



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

14 al 18 de octubre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA