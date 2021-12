Federico Gutíerrez, en el debate organizado por EL TIEMPO y W Radio se refirió a temas de seguridad, la reactivación económica y el Esmad. Además, enfocó una parte especial en la corrupción.



(Le puede interesar: 'La izquierda es caos, destrucción, pobreza y hambre': Barguil)



Precisamente el precandidato de la Coalición Equipo por Colombia se mostró a favor de apoyar la cadena perpetua para los corruptos y enfatizó que “no puede haber ejemplos como Emilio Tapia, quien con triquiñuelas ha estado en esos negocios, primero con Bogotá y ahora con Centros Poblados. No puede pasar eso, estamos mamados de la corrupción".



(Además lea: 'No permitiré nada que vaya a debilitar a nuestra Policía': Peñalosa)

Pero también se refirió al ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y actual precandidato a la presidencia, a quien calificó de ser "un falso mesías" de la lucha contra la corrupción.



"No podemos permitir que haya más corrupción. Se debe hacer una reforma para que los corruptos tengan cárcel. Yo pensaría en una cadena perpetua para los corruptos", dijo.



(Lo invitamos leer: Juan C. Echeverry no haría alianza con Rodolfo Hernández ni Gustavo Petro)

Es que si alguien tiene un proceso grave por corrupción en la Fiscalía es él y su hijo, y deben responder, el único corrupto es él FACEBOOK

TWITTER

“Quiero ser muy muy claro, que el país abra los ojos. Rodolfo Hernández es un falso mesías de la lucha contra la corrupción; es que si alguien tiene un proceso grave por corrupción en la Fiscalía es él y su hijo, y deben responder, el único corrupto es él y pone un lema y un logo en su campaña que dice la Liga contra la corrupción, más bien debiera decir la Liga de la corrupción”.



Gutiérrez agregó que “ojalá" se "aceleren esas investigaciones para saber qué ocurrió durante su alcaldía en Bucaramanga. Tiene un proceso abierto por cosas graves”.

(No deje de leer: 'Lo de Rodolfo Hernández es puro show, somos menos carretudos': Peñalosa)



“Al gobierno de él le adjudicaron un contrato de un relleno sanitario para beneficiar a un particular y a él, de manera que debe responderle al país”, concluyó Gutiérrez con respecto a Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales de 2022. Foto: Liga Anticorrupción

Lo invitamos a leer:

- 'La izquierda es caos, destrucción, pobreza y hambre': Barguil



- Comisión de Acusación archiva investigación contra Duque por Neñepolítica



- 'El Esmad es una fuerza no letal entrenada para no matar': Enrique Peñalosa



ELTIEMPO.COM