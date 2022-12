"Estamos en manos de bandidos", declaró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez en Twitter junto a un video en el que se ve al senador Gustavo Bolívar hablar sobre las personas detenidas en el marco del paro nacional. La publicación de Gutiérrez desató el enfrentamiento entre ambos, con fuertes acusaciones. Tras el intercambio, el antioqueño aseguró que los dos se verán "ante la justicia".



Enfrentamientos entre presuntos miembros de la Primera Línea y el Esmad durante el pasado paro nacional. Foto: César Melgarejo

En el video compartido por Gutiérrez, se oye decir al congresista del Pacto Histórico: "¿Cómo va el tema de los compañeros que están privados de la libertad?". Además, Bolívar añade: "Ustedes deciden si hablamos de cosas que pueda ver la opinión o hacemos una comisión con unas tres, cuatro personas que ustedes designen y nos vamos a la oficina del ministro y hablamos de las cosas que no se pueden decir en público".



Ante ese contexto, el excandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia emitió sus cuestionamientos referentes Bolívar y al Gobierno: "Este es uno de los cabecillas. Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos. Que el Gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminales que lo llevaron a la Presidencia".



Estamos en manos de bandidos.

Y este es uno de los cabecillas.

Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos. Que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la Ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminarles que lo llevaron a la Presidencia pic.twitter.com/B6zsnR7jZD — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 11, 2022

La respuesta de Bolívar a las palabras del exalcalde de Medellín, en la que lo cuestionó con respecto a la 'Oficina de Envigado', no se hizo esperar.



"Oye, Fico: Si soy bandido por reunirme públicamente con jóvenes de 'Primera Línea' y sus abogados, buscando soluciones al conflicto social que vive Colombia, ¿qué es usted que pactó con sicarios y narcotraficantes de la 'Oficina de Envigado'?

Ya veo por qué no pasó ni a segunda vuelta".

Oye Fico: Si soy bandido por reunirme públicamente con jóvenes de Primera Línea y sus abogados, buscando soluciones al conflicto social que vive Colombia ¿que es usted que pacto con sicarios y narcotraficantes de la Oficina de Envigado?

Ya veo por qué no pasó ni a segunda vuelta. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 12, 2022

La discusión no terminó ahí. Luego del comentario del senador, Gutiérrez recalcó: "Bolívar, mejor explíquele al país qué es lo que no se puede decir en público sobre sus acuerdos con la 'Primera Línea' ".



Acto seguido, el exalcalde de Medellín recordó la polémica por lo que cataloga como "campaña sucia" del Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales y le dejó una advertencia a Bolívar.



"Lo otro, es la campaña sucia que ustedes diseñaron en campaña para afectarme y darle vuelta a las elecciones. Los 'Petrovideos'. Nos vemos ante la justicia", sentenció Gutiérrez.



Bolivar, mejor explíquele al país qué es lo que no se puede decir en público sobre sus acuerdos con la primera línea.

Lo otro, es la campaña sucia que ustedes diseñaron en campaña para afectarme y darle vuelta a las elecciones. Los Petro videos.

Nos vemos ante la justicia. https://t.co/n5IzOpjcR7 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 12, 2022

SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA