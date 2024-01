¿Por qué volvió a la agenda política del país debate sobre centralismo y federalismo?

Si bien el debate sobre centralismo y federalismo viene desde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en los últimos meses ha tomado relevancia.



No se puede desconocer que parte de esta ya vieja polémica ha sido impulsada, sin proponérselo, por el presidente Gustavo Petro, pues ha sido durante su gobierno donde más expresiones profederalismo se han presentado en tiempo reciente.



Una de las más recordadas fue en mayo del 2023, cuando 25 gobernadores, liderados por los exmandatarios de Antioquia Aníbal Gaviria y de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hicieron una declaración “por una verdadera autonomía regional”. No fue un hecho menor. La mayoría de los mandatarios hicieron la declaratoria en el mismo sitio donde se firmó la constitución federalista de 1863.



Fue en Rionegro, Antioquia, a propósito de la conmemoración de los 160 años de esa carta magna. “No queremos que la conmemoración de los 160 años de la Constitución se quede solo poniendo una placa y echando un discurso, sino generando el debate sobre la oportunidad y la pertinencia de avanzar hacia un Estado federal”, aseveró el entonces gobernador de Antioquia, quien ha sido uno de los actores políticos que más ha hablado de federalismo en los últimos años.



Aníbal Gaviria. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Zuluaga, por su parte, aclaró que el reclamo de los gobernadores no era dirigido al gobierno Petro, sino que era un reclamo general.



“No es un reclamo al gobierno del presidente Petro, es un reclamo a los gobiernos de los últimos 30 años, que sienten que es desde Bogotá donde se tienen que tomar las decisiones”, explicó el exgobernador del Meta, quien fue bastante crítico con el Ejecutivo a propósito de la política de ‘paz total’, que agudizó los niveles de violencia en su departamento.



Uno de los entonces gobernadores que expresó estar de acuerdo con establecer mayor autonomía regional fue Carlos Caicedo, de Magdalena, quien ha sido cercano al hoy jefe de Estado.



No obstante, insistió en que, por lo menos de su parte, se trataba de un tema de Estado y no del gobierno de turno.



“Quiero creer que los que abordan hoy esta discusión en los partidos y entre los gobernadores lo hacen porque ven limitadas sus capacidades pero no por la relación que tienen o no tienen con el presidente. Muchos tuvieron muy buena relación con Iván Duque, Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe y en esos tiempos no hacían propuestas de este tenor”, aseveró en su momento.



No obstante, no es solo desde las regiones donde se habla de la necesidad de descentralizar el país y darles una mayor autonomía a los departamentos, ya que las grandes decisiones del país se toman desde Bogotá.

Iván Name. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, ha insistido durante los últimos años en la importancia de dejar atrás el centralismo y avanzar hacia el federalismo. No obstante, como cabeza del Legislativo ha aprovechado para impulsar el debate.



“El asunto de la autonomía regional y la necesidad de repensar nuestro modelo geopolítico han asumido más vigencia que nunca. Esta, que ha sido la lucha de muchas voces que por décadas hemos coincidido en la necesidad de entender que la causa de la guerra, el atraso y la pobreza está en el modelo bolivariano del centralismo con el que se fundó nuestra patria, está tomando mayor fuerza que nunca”, argumentó esta semana en una columna publicada en este diario.



Y cuestionó la medida de la Casa de Nariño de terminar la delegación minera en Antioquia: “La decisión del Gobierno Nacional fue la de terminar la delegación para reasumir la competencia, argumentando que la ejercerá de manera desconcentrada, y para ser honestos, la desconcentración no es más que centralismo vestido de ruana, o, en este caso, de poncho y carriel”.



Gaviria, por su parte, quien era gobernador cuando se conoció la medida que se venía cocinando desde hace varios meses, comentó que esta “se puede convertir en el florero de Llorente para profundizar el debate sobre descentralización, autonomía territorial y federalismo. Invitamos al Congreso a liderar estos procesos que pide a gritos el país”.

¿Gobierno más centralista?

Algunos, incluso, han lanzado la tesis sobre un aumento del centralismo durante la administración del presidente Petro. Sin embargo, analistas consultados por este diario coinciden en que no hay señales que permitan confirmar esa tesis.



En la reforma de la salud, por ejemplo, el Gobierno busca crear unos fondos regionales para que sea cada departamento el que maneje los recursos. Esto sigue sobre la mesa.

Según el analista político Jairo Libreros, este sí es un gobierno más centralista, pero no porque se haya establecido así en la actual administración, sino por herencias del gobierno de Iván Duque, que centralizó todavía más el funcionamiento del Estado.

Presidente Petro. Foto: Presidencia

“Este gobierno no es que sea más centralista, está trabajando con lo que encontró, con una dinámica centralista histórica y con una reconcentración de funciones en Bogotá por cuenta de la pandemia, el estallido social y el confinamiento”.



Además, se debe tener en cuenta que Colombia es presidencialista y la figura de quien gobierna tiene bastante poder incluso en el Congreso, no obstante la separación de poderes.



Este gobierno –al igual que los anteriores– maneja el presupuesto y a través de convenios interadministrativos con las entidades territoriales se ejecutan programas y proyectos correspondientes al presupuesto. Si bien se giran los recursos, desde Bogotá se manejan los giros.



Sin embargo, la autonomía fiscal ha crecido en los últimos años. Así lo recordó recientemente Diego Dorado, exsubdirector general territorial del Departamento Nacional de Planeación, en un columna publicada en La Silla Vacía.



“Más que la representación de los municipios, los departamentos, y, en particular, gracias a la reforma del sistema general de regalías en 2012, que manejan e inciden una gran parte de esos recursos, hoy la chequera de los departamentos ha crecido”, aseveró.



Y añadió: “La importancia de las regalías, en comparación con los ingresos corrientes, pasó de representar un 83 por ciento (antes de la reforma) a un 192,3 por ciento entre 2012 y 2020. Esto implica más dinero en manejo de los departamentos, mucho más que lo que manejan sus municipios individualmente, además de ser un gran incentivo para que cualquier reforma que afecte los recursos de regalías necesite el apoyo departamental, incluyendo a las asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos”.

El debate sigue

Con el cambio de gobernadores y gobernadoras, parece que la discusión no cesará. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, viene insistiendo hace varios meses en un referendo para que los departamentos tengan autonomía fiscal. Busca, en conclusión, descentralizar los recursos.

Posesión de Andrés Julián Rendón como gobernador de Antioquia en Cisneros. Foto: Gobernación de Antioquia

“El referendo que estamos planteando puntualmente pretende modificar el artículo 298 de la Constitución que habla lo que pueden hacer los departamentos, agregándole solamente estas líneas: ‘Solo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de las empresas y las personas de su territorio’. Así como el 317 de la Constitución dice que solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble de donde se deriva el predial, que se diga que solo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de sus empresas y de sus personas”, explicó recientemente en entrevista con este diario.



Agregó que esto generaría una revolución fiscal, ya que a 27 de 32 departamentos se les duplicarían los ingresos. No obstante, será necesario buscar estrategias para compensar y pagarles a la Orinoquía, a la Amazonía, al Chocó y a San Andrés, que no generan tantos recursos como Antioquia o Santander, pero son vitales para el medioambiente.



No es un debate sencillo. El senador Humberto de la Calle, uno de los hombres que más sabe del Estado colombiano y quien fue uno de los artífices de la Constitución Política de 1991, considera que no es una propuesta viable, pero no le cierra la puerta. Incluso, espera tomarse un tinto con Rendón para profundizar la iniciativa.



“Vale la pena una reflexión empírica sobre este tema crucial. Habría que ver si su tesis del incremento generalizado de ingresos por la retención de lo recaudado termina desmantelando el estado central que desempeña funciones esenciales. El proceso descentralizador se ha truncado. Es cierto. La sabiduría es dónde trazar la línea. Y establecer si su propuesta no aumenta las diferencias abismales entre regiones”, dijo durante un cruce de mensajes en la red social X.



Añadió también que con la Constitución se promovió el principio de autonomía regional, en el cual sigue creyendo. “Reconocemos que se han presentado retrocesos. Nuestra preocupación es que la simple idea de que lo recaudado se gaste en el territorio, puede generar mayores brechas de inequidad territorial. Examinemos sus cifras, Gobernador. Importante precisar los rasgos de su idea: una cosa son los impuestos nacionales y otra si, como lo anhelamos en 1991, modernizando la estructura colonial de la financiación regional, se pueden abrir espacios para decisiones tributarias propias”.



La discusión, entonces, volvió a estar sobre la mesa y parece que llegó para quedarse o, por lo menos, estará un buen tiempo en la agenda pública. La pregunta que surge ahora es si tendrá algún efecto y si irá más allá y pasará a los hechos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com

