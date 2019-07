Partido Farc y su primer gran tropiezo electoral en Bogotá

El partido de Farc, creado a la luz de los acuerdos de la Habana, comenzó a enfrentarse a los verdaderos tropiezos políticos, algo a lo que los integrantes de dicha colectividad no están muy acostumbrados.



Ese gran tropiezo se dio en lo que tiene que ver con la conformación de la lista para el Concejo de Bogotá. Esta situación incluso ha generado fisuras en el joven partido.

Hasta la semana pasada había un acuerdo para que al menos un integrante del partido de la exguerrilla hiciera parte de la lista al Concejo del denominado movimiento alternativo, que también conforman Colombia humana, la Unión Patriótica y el Mais. Pero dicho acuerdo no cuajó.

A último momento decidieron que no llevarían a nadie de Farc en la lista. Inicialmente se había dispuesto que David Flórez sería el representante de esa colectividad en la lista alternativa para el Concejo de la capital.



Sin embargo, tras la insistencia del Mais, en el sentido que no sería muy conveniente, la alianza con Farc no se concretó.



Ante esa decisión directiva del partido de la exguerrilla decidieron que llevarían su propia lista para el Concejo distrital.



Pero esa decisión no cayó bien entre todos los miembros del partido. Por ejemplo, Flórez decidió que no encabezaría esa lista.



Algunas otras personas señalaron que esa decisión fue tomada de manera apresurada y sin consultar a las bases. Además, que como tal no tiene el respaldo de toda la colectividad.

De todas maneras, como la ley establece plazo hasta el próximo 2 de agosto para modificar las listas, esta semana a la gente de Farc ha estado haciendo esfuerzos para modificarla.



Le están apostando a tener una plancha integrada no por exguerrilleros, sino por víctimas y por algunos defensores de derechos humanos. Y las negociaciones van avanzadas.



POLÍTICA