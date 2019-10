Farc pide a Claudia López y a Hollman Morris que hagan una alianza

Después de realizar una consulta interna con los militantes del partido político Farc, para determinar si apoyaban Claudia López, de Alianza Verde, o a Hollman Morris, de la Colombia Humana, para la alcaldía de Bogotá, la colectividad les pidió a los candidatos que se unan.

De los 2.313 votos válidos de la consulta, 839 decidieron que el partido que nació tras la firma del acuerdo de paz debía unirse a la campaña de Hollman Morris; 402 a Claudia López y 906 votaron por la convergencia.



(Le puede interesar: Reclamo de Nicolás Petro a Ángela Robledo por unirse a Claudia López)



Esto, dicen desde el partido, es un llamado para hacer "una gran convergencia de alternativos por el bien de Bogotá".



"Los resultados son la evidencia del querer de la gente, de esos anhelos que tiene la gente. Nosotros evidenciamos en esta consulta que la gente no quiere seguir teniendo un modelo neoliberal que lleve a la ciudad a un caos (…). Nosotros como partido Farc reiteramos una vez más la unidad, hacemos un llamado a Claudia López y a Hollman Morris a que nos escuchen, a que tengan en cuenta este acto democrático", afirmó Sonia Nariño, quien aspira al Concejo de Bogotá.



Sin embargo, una alianza entre los dos candidatos no está nada cerca, pues Claudia López y Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, están cada vez más alejados.



Petro argumentó en varias oportunidades que se uniría a la campaña de un candidato que tuviera como prioridad hacer el metro subterráneo y no elevado, como es el proyecto del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Por esta razón eligió a Morris y no a López. A esto se suma que la campaña de la Alianza Verde es apoyada por el excandidato presidencial Sergio Fajardo, enemigo político de Petro.



El jefe de la Colombia Humana no le perdona a Fajardo que no se unió a su campaña para la segunda vuelta presidencial. De hecho, el hoy senador ha dicho en varias oportunidades que por culpa suya perdió las elecciones.



POLÍTICA