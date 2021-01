Farc denuncia que recibió 3.000 amenazas cibernéticas a su página web

Este domingo, el partido Farc, creado después del Acuerdo de Paz de 2016, denunció que su página web (www.partidofarc.com.co) ha recibido en las últimas 24 horas más de 3.000 amenazas.



(Puede leer: 'Muy lindas las bodegas, ¿y las vacunas para cuándo?': Gustavo Bolívar)

"De todas formas y a pesar de la persistencia, lo máximo que han conseguido los atacantes ha sido dejar por fuera de la red a la página por algunos minutos", advirtió el partido en un comunicado.



Pero agrega que esta no ha sido la única vez que se han presentado estas amenazas pues, asegura que desde hace meses su página web "ha venido siendo atacada bajo diferentes modalidades, desde distintos servidores e incluso desde varios países, de manera sistemática y cada vez más insistentemente".



Esta colectividad además señaló que desde hace unas semanas han implementado una protección contra los ataques de denegación de servicio, lo cual permite mantener de manera permanente la página en funcionamiento, "logrando contrarrestar la acción de los saboteadores, pero causando molestias a quien la quiere visitar pues solicita pasos previos para acceder a esta".



(Además: En secreto... A Uribe le suena una consulta)



El partido asegura que los perpetradores de estas amenazas son enemigos de la paz y de la "extrema derecha". "Llama la atención que los enemigos de la paz tienen una coordinación desde lo institucional, lo legal, lo ilegal y lo criminal para silenciarnos como partido. En este caso pretenden atentar contra la libertad de opinión de una organización política legalmente constituida", advierte.



Y agrega: "Este intento de callarnos se suma a varias acciones cometidas por la extrema derecha que van desde el asesinato, el entrampamiento, la censura, hasta la calumnia".



(No se quede sin leer: La tormenta política por las vacunas en Colombia)



Finalmente, Farc le hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos, en especial a las que luchan por la libertad de prensa y de expresión, y al movimiento social a "que no se permita el silenciamiento de la opinión distinta".



Y rematan: "A los enemigos de la paz les decimos que no lograrán callarnos, que somos semilla y un país en paz con justicia social logrará florecer a pesar de aquellos quienes quieren condenar a la patria a la injusticia, la muerte y la barbarie".

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET



Escríbanos a luimer@eltiempo.com