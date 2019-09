Farc denuncia al Canciller en la Fiscalía por injuria y calumnia 

Después de que el canciller Carlos Holmes Trujillo denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) los nexos de Nicolás Maduro con la disidencia de ‘Iván Márquez’ y mencionó que Rodrigo Granda, directivo del partido Farc, sostuvo reuniones clandestinas en Venezuela con funcionarios chavistas para hacer “acción política contra el gobierno colombiano”, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores fue denunciado por injuria y calumnia.



"Venimos a hacer lo que tanto le gusta a hablar al Gobierno, de paz con legalidad. Vamos a hacer una denuncia por injuria y calumnia, que el señor canciller Carlos Holmes Trujillo se retracte de sus acusaciones que ponen en riesgo nuestra integridad", aseveró Granda este viernes desde la Fiscalía.

Agregó que el Canciller lo acusa “irresponsablemente (…) en un país donde el paramilitarismo sigue funcionando, no ha sido desmontado, estas acusaciones pueden tener repercusiones bastante graves”.



Trujillo aseguró ante el Consejo Permanente de la OEA que desde “hace por los menos un año alias Márquez y alias Granda mantenían reuniones clandestinas en Venezuela. Ahí se definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir, acción política contra el gobierno colombiano, calumnias", aseveró el Canciller este miércoles.



De acuerdo con información del gobierno, Granda estuvo en el estado Guaríco entre el 17 y 25 de octubre con el objetivo de recuperar bienes de las Farc en Venezuela y establecer posibles rutas en casos de no recibir beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Tras estas declaraciones, Granda le dijo a EL TIEMPO que todas las afirmaciones del ministro él “son falsas” y que todas sus salidas del país han sido públicas y registradas por instancias como la JEP.



“La estigmatización contra nosotros no para. Ellos estarían muy alegres de que nosotros estuviéramos con 'Iván Márquez'. Han dicho que nos quieren ver es echando tiros y no y no. Nos van a ver es echando discursos en la plaza pública", agregó Granda.



De igual forma, el Consejo Político Nacional del partido emitió este jueves un comunicado en el cual se califica de “insólita” la intervención del Canciller en Washington y argumentan que se hizo de “manera irresponsable y sin pruebas que sustenten”.

“Exigimos del gobierno nacional se nos brinden plenas garantías para nuestra actividad política; hacemos responsable por lo que pueda ocurrir a nuestros compañeros al Canciller Carlos Holmes Trujillo, por su conducta oficial ante un organismo internacional que compromete el derecho a la vida y en consecuencia, acudiremos a todas las instancias judiciales competentes”, concluye el comunicado.



