Farc expulsa a dos de sus históricos: Fabián Ramírez y Andrés París

La crisis al interior del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, se agudizó con la expulsión de ‘Fabián Ramírez’ y ‘Andrés Paris’, dos de sus históricos en tiempos de guerrilla y claros contradictores de Rodrigo Londoño Echeverri.

La decisión es una página más en las dificultades que ha tenido Londoño Echeverri para imponer su liderazgo en la organización política surgida tras la firma de los Acuerdos de Paz con la administración Santos.



El Consejo Político, según informó el noticiero CM&, decidió, además, sacar a otros dos excomandantes, que formaban parte del Estado Mayor Central.



Los cuatro militantes desvinculados son: Jesús Emilio Carvajalino, ‘Andrés París’; José Benito Cabrera Cuevas, 'Fabián Ramírez'; Benedicto de Jesús González; y Ubaldo Enrique Zúñiga, ‘Pablo Atrato’.



'Andrés París fue miembro del Estado Mayor Central e hizo parte de la Comisión Internacional como delegado en Venezuela. El fue uno de los voceros de la antigua guerrilla en las fracasadas negociaciones de paz durante la administración de Andrés Pastrana y también estuvo en la mesa durante el proceso de paz en La Habana.



París (Bogotá, 15 de marzo de 1955) fue uno de los antiguos jefes del Bloque Oriental de las Farc, que en tiempos de la lucha armada era uno de los más beligerantes en contra del Estado y de los que mayor daño provocó en la población civil.​



'Fabián Ramírez', otrora segundo comandante del bloque sur de esta guerrilla. Uno de los hombres que, según las autoridades, en su momento estuvo más vinculado al tráfico de estupefacientes al aprovechar la circunstancia de que era quien tenía el mando en buena parte de las regiones en donde se sembraba los cultivos de coca.



Nacido en El Paujil, Caquetá, el 6 de julio de 1963, en tiempos de la lucha armada recibió la instrucción, en 1996, de comandar el cobro de gramaje a los campesinos productores de la base de coca.



Ramírez organizó a los campesinos de la región de El Caguán para que vendieran la producción del alcaloide exclusivamente a las Farc.​ Anayibe Rojas Valderrama, alias 'Sonia', fue su mano derecha en el negocio.​ Por esta causa, ella fue extraditada a EE UU donde purgó 13 años de cárcel.



Jesús González fue representante a la Cámara. Nacido en Mompox (1969) fue militante de la JUCO y luego del Partido Comunista, abogado de la Universidad del Atlántico; fue presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (Sindiba) y ante las amenazas contra su vida, según contó, ingresó a las Farc-Ep, en el año 2017.



Tras los acuerdos de paz, ocupó provisionalmente la curul de Jesús Santrich.



‘Pablo Atrato’ figura como presidente de la Cooperativa Ecomún y hace un tiempo fue víctima de un atentando contra su vida en un hecho ocurrido en Barranquilla.



Mientras adelantaba una reunión del Partido con algunos maestros, llegaron varios hombres armados abriendo fuego. Por fortuna, él salió ileso.



Una división que no cesa



Las fisuras en el partido Farc han crecido con el correr de los días. Hace unas semanas, a través de un comunicado, varios firmantes pidieron a Londoño Echeverri marginarse de la dirección por lo que consideran desatinos políticos.



“Sentimos vergüenza y lástima por la lucha de miles de camaradas, campesinas y campesinos que dieron sus vidas en la larga lucha fariana, para que ahora vengan unos líderes con poco pudor político, a destruir todo el legado de lucha y resistencia por el solo hecho de congraciarse, en busca de unos intereses personales, con la derecha que tanto odio y muerte han dejado en nuestra patria”.



Esta dura apreciación se hizo en respuesta a la opinión favorable de Londoño para el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’, en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior.



En esa oportunidad, sus opositores políticos también le mostraron su molestia por la aceptación del otrora jefe guerrillero de la versión sobre un posible atentado en su contra y que, según la Policía, se ejecutaría en la vereda La Cuchilla, zona rural de Alcalá, Valle, el 20 de enero pasado.



En esta acción murieron dos excombatientes que las versiones oficiales mostraron como atacantes a Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez, alias “Guamby,” y Gerson Moisés Morales Torres, alias “conejo”. Londoño Echeverri, en su momento, agradeció el accionar de las autoridades.



“La posición y opinión inconsulta de Rodrigo Londoño con los integrantes del partido y con las y los reincorporados nos mata políticamente. Con sus comentarios fuera de decoro político, no solo afecta el proyecto político del partido FARC sino nuestras propias estrategias colectivas de reincorporación”, decía una carta firmada, entre otras personas, por 'Andrés París', uno de los hombres que ahora fue desvinculado.



La situación muestra ahora tres escenarios distintos. Uno, la colectividad que sigue la línea de Rodrigo Londoño; dos, un sector que cree en los planteamientos de ‘Andrés Paris’; y una tercer sector que es el que hizo trizas los acuerdos y volvió a empuñar las armas liderados por ‘Iván Márquez’ y a quien siguen ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, entre otros.



En diciembre de 2019, en entrevista con el periodista Dick Emmanuelson, ‘Andrés París’ aseguró que Londoño y quienes lo apoyan “han hecho una combinación de todos los métodos para destruir el partido”.



En esta ocasión, según CM&, la votación final para expulsar a ‘Andrés Paris’ y ‘Fabián Ramírez’ fue de siete a cinco, a favor de la expulsión votaron: Londoño, Julián Gallo 'Carlos Antonio Lozada'; Pastor Alape, Griselda Lobo, 'Sandra Ramírez'; Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda; y Fancy Orrego 'Erika Montero'.



Entre sus argumentos para aprobar la expulsión dicen que es necesario hacer valer el estatuto y que es hora de “depurar” el partido.



En contra, entre tanto,de tan drástica decisión votaron: Milton de Jesús Toncel, 'Joaquín Gómez'; Victoria Sandino, Eloísa Rivera, Israel Zúñiga, 'Benkos Biojó', y Jairo Estrada.



Sus razones para votar en contra, según el informativo, fueron: No es el momento político y lo que llamaron conformación ilegal de la comisión de ética, desconociendo el estatuto.



Igualmente, en las decisiones del partido fueron amonestados Israel Zúñiga 'Benkos Biojó', actual senador de la República; y Alfonso López, 'Efrén Arboleda'

.

Además, se anunció que se evaluará la continuidad en sus responsabilidades a Milton de Jesús Toncel, 'Joaquín Gómez',como responsable de educación y a Juan Ermilo Álvarez, 'Bertulfo Álvarez', responsable de la Comisión Nacional Agraria.



A los sancionados les queda el recurso de impugnar la decisión ante el Consejo Nacional Electoral.



Sin embargo, la decisión deja en evidencia las enormes dificultades para que el partido Farc se consolide como una fuerza política en democracia.



