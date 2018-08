Solo faltaron unos 468.000 votos para aprobar la consulta

La historia dirá que la consulta anticorrupción estuvo a punto de pasar. Que le faltó apenas un puñado de votos. Y tratará de explicar por qué no pasó.



Pero también dirá que desde que los ciudadanos se volcaron a las urnas a rechazar ese ‘cáncer’ este 26 de agosto, la lucha contra la corrupción se convirtió en un punto de agenda pública.

¿Que por qué no pasó? No alcanzó a pasar por muchas razones: la primera es que, a diferencia de las elecciones tradicionales, en las que los partidos pujan por cuotas de poder con sus maquinarias, esta votación la movieron sobre todo los ciudadanos.



También porque a diferencia de las elecciones para presidente o corporaciones públicas, no hubo financiación estatal de la campaña.



Además, porque cuando en las elecciones tradicionales miles de líderes de todos los partidos, en cada barrio y vereda, en cada ciudad y pueblo, concurren por sus objetivos, en la consulta fueron muchos menos los que la jalonaron.



Tampoco los umbrales de votación fueron los acostumbrados. Por ejemplo, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, el promedio de participación fue inferior al que normalmente tienen.



Más allá de la votación, que en todo caso resultó muy significativa, esta convocatoria le dejó al país un acumulado de conciencia social muy grande sobre la necesidad inaplazable de derrotar la corrupción.



Y, aunque el resultado no tiene la fuerza de un mandato jurídico vinculante para el Congreso, sí lo es desde el punto de político.

Los resultados de la consulta muestran el surgimiento de un frente ciudadano, de más de 11,6 millones de colombianos, que reclama un pacto político contra la corrupción FACEBOOK

TWITTER

Todas las preguntas fueron votadas por los ciudadanos con más del 99 por ciento a favor. Ni siquiera el uno por ciento de los ciudadanos se opuso a su implementación.

Como lo resumió el procurador Fernando Carrillo: “Los resultados de la consulta muestran el surgimiento de un frente ciudadano, de más de 11,6 millones de colombianos, que reclama un pacto político contra la corrupción y ser parte de una Colombia libre de ‘mermelada’, coimas y serrucho”.



Varios congresistas tomaron nota de lo ocurrido de inmediato. El senador Roy Barreras (de ‘la U’), luego de votar a favor de la consulta, dijo que incluirá esta misma semana en su ponencia sobre el proyecto de reforma política varios de los puntos votados ayer por los ciudadanos.



Efraín Cepeda, conservador, dijo que “lo importante no son los votos que faltaron, sino el mandato popular impresionante de los ciudadanos”, y que “ahora el Congreso tiene que legislar en esa dirección”.

La exsenadora Claudia López, principal líder de la consulta, radicará este martes ante el Congreso todos los proyectos por los que los colombianos votaron.



“Esta votación histórica, esta victoria contundente de la ciudadanía libre le da un mandato claro y contundente al Gobierno y al Congreso. Los queremos invitar a todos para que el próximo martes a las 11 de la mañana nos acompañen a radicar ante el Presidente de la República y el Congreso las normas que desarrollarán y darán cumplimiento a los siete mandatos anticorrupción por los cuales votó Colombia”, dijo López.



Más allá del mandato anticorrupción, la expresión ciudadana de este domingo también tendrá efectos políticos para las batallas electorales que vienen. Claudia López y sus aliados estarán más empoderados para los debates electorales de 2019 y 2022.



La postura del uribismo podría tener una doble lectura. Ni su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, ni su partido apoyaron la consulta. Pero el presidente Iván Duque no solo invitó a respaldarla, sino que acudió a las urnas.



De cualquier manera, los siete puntos de la consulta anticorrupción que este domingo los colombianos estuvieron a punto de aprobar en las urnas se convertirán en uno de los primeros puntos de la agenda pública que se tomará el Congreso y muchos otros escenarios de debate.

Duque presentará ley para penalizar personas jurídicas

El presidente Iván Duque promovió la consulta, la votó ayer y se apartó de la decisión del máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, sobre este punto.



Anoche hizo una intervención televisada para celebrar la alta concurrencia de ciudadanos a las urnas e instó al Congreso a tramitar las normas de las que trata la consulta, algunas de las cuales su gobierno ya presentó.



“Invito a los congresistas de todos los partidos a responder a este clamor ciudadano, al hastío de nuestros compatriotas, con la rápida aprobación de este paquete y la identificación de nuevas reformas”, dijo Duque.



Además, anunció que este martes, en asocio con la Procuraduría, presentará un proyecto de ley para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.



POLÍTICA