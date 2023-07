A lo largo del día, y luego de conocerse el fallo donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa, reaccionaron todos los expresidentes vivos de Colombia.



"Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida", leyó Joan Donoghue, presidenta de la Corte de La Haya.



Es de recordar que Colombia y Nicaragua son 'viejos conocidos' en la disputa por el mar. En total, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han llegado tres demandas y en dos de esas Colombia no salió tan bien librado, pues ya ha perdido parte de sus aguas con el país centroamericano. Eso sí, hay que resaltar que sigue con la plena jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia.



Estas fueron las reacciones de los expresidentes de los últimos 33 años del país:

Iván Duque

Expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: EFE

"Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012.



Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y la Armada Nacional; al igual que a los asesores del equipo de Defensa, que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de Plataforma Continental Extendida.



Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria sólo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio".

Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos reacciona a fallo de La Haya. Foto: JuanJo Martín. EFE

"Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la Canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país.



Se cierra un capítulo luego de 10 años de litigio que sumados a los otros once del primer proceso de Nicaragua contra Colombia por la soberanía territorial y delimitación marítima, concluyen más de dos décadas de pleitos judiciales entre los dos países.



Queremos agradecer a todo el equipo de la defensa, a todos los que participaron de una manera o de otra, a los abogados internacionalistas, gracias por su dedicación y compromiso con este proceso".

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático. Foto: Prensa Centro Democrático

"Debe insistirse en una consulta nacional para reafirmar que los límites con Nicaragua, sean de espacio aéreo, nivel del mar o submarinos; están en el Meridiano 82, señalado por el Tratado Esguerra-Bárcenas, de acuerdo con la costumbre de la época. No puede aplicarse la sentencia de 2012. Es mejor una tensión diplomática de 50 años que entregar un pedazo del mar de Colombia".

Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana durante una convención del Partido Conservador. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

"Hoy siento una enorme satisfacción porque este fallo lo que ha reconocido es que la estrategia política de Colombia desde el comienzo fue bien lograda. El fallo de las excepciones de jurisdicción que me tocó a mi liderar, nos otorgó y nos dio la razón en tres peticiones fundamentales que Nicaragua pedía:



1. La validez del tratado, sin validez del tratado Esguerra-Bárcenas, todo lo demás se hubiera caído.



2. La soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, con sus islotes y cayos y su soberanía territorial.



3. La soberanía sobre los cayos del norte y especialmente el reconocimiento que se hizo a Quitasueño.



Esto demuestra la importancia que tiene mantener una Politica de Estado en la defensa de los intereses de Colombia".

Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

"Felicito al gobierno de Gustavo Petro y su canciller Álvaro Leyva por la decisión de la Corte de La Haya, favorable a Colombia, que debe ser respondida dando cumplimiento a la Sentencia del 2012 de la misma Corte, en particular lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los raizales, la sostenibilidad del banco coralino del Seaflower y la definición de los nuevos límites marítimos entre los dos países, como lo ordenó la Corte Constitucional desde el 2014".

César Gaviria

César Gaviria. Foto: Facebook María Eugenia Lopera y Efe

"Es un trabajo de varios gobiernos encabezados por Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta que debe revisar incluso la frontera de pesca de Nicaragua. Bien por Colombia, se requiere fuerte inversión social para ratificar aún más nuestra soberanía en las islas de San Andrés, necesitamos convertir a san Andrés en un paraíso terrenal donde colombianos y extranjeros quieran ir todos los días".

