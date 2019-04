Fajardo y Petro, enfrascados en nueva polémica por cable de WikiLeaks

La revelación de un documento de WikiLeaks, fechado en 2009, en el que el excandidato presidencial Sergio Fajardo hace alusión a no querer hacer alianzas con antiuribistas para las elecciones de 2010 terminó generándole un duro rifirrafe con el senador de Colombia Humana Gustavo Petro.

El documento revelado por WikiLeaks, que sería una transcripción de una conversación que tuvo Fajardo con el exembajador de Estados Unidos William Brownfield, titulado ‘Fajardo tiene la idea de formar un frente unido entre independientes’, describe que su estrategia política para la campaña presidencial 2010-2014 nunca fue unirse a una alianza en contra del expresidente Álvaro Uribe.



Tras conocerse este cable, desde su cuenta de Twitter, Petro acusó a Fajardo de haberle entregado “la presidencia al uribismo”.

“Un frente no antiuribista significa la aceptación del proyecto económico que Uribe, Santos y Pastrana han construido los últimos 20 años: el extractivista, el que prioriza sacar minerales fósiles y oro y que minimiza la producción y por tanto el empleo”, expresó Petro.



El exalcalde de Bogotá dijo, además, que “impedir la derrota de Uribe y el cambio del país” era “la misión” de Fajardo.



El exgobernador de Antioquia criticó a Petro por intentar vincular el cable con su decisión de votar en blanco en la pasada segunda vuelta presidencial y señaló que el exalcalde de Bogotá “está pescando hace rato donde no es”.



Fajardo, tras no alcanzar por poco margen la segunda vuelta en elecciones presidenciales de 2018, anunció que votaría en blanco, contra lo que hicieron sus compañeros de la Coalición Colombia Claudia López y Jorge Robledo, quienes sí hicieron público su apoyo a Petro en la contienda contra Iván Duque.



Este hecho ha causado discusiones entre los dos líderes. De hecho, este lunes Petro aseguró que Fajardo “condenó la paz”.



“Al permitir que el uribismo se mantenga en el poder se condenó la paz y la vida de miles de personas”, manifestó el exalcalde de Bogotá.

Todo lo que aparece ahí (en el documento de WikiLeaks) lo he explicado, he respondido por todas las cosas FACEBOOK

TWITTER

En diálogo con La W, Fajardo aseguró que siempre ha sido coherente en que las alianzas no se deben hacer en torno a personas sino en torno a ideas y programas.



“Yo no soy uribista ni antiuribista”, expresó el exgobernador, quien agregó que no se puede seguir pensando en que la política se maneja tomando una posición con respecto a Uribe.



“Todo lo que aparece ahí (en el documento de WikiLeaks) lo he explicado, he respondido por todas las cosas, nunca me he dejado sacar de casillas, nunca entro a responder mentiras y falsedades”, concluyó Fajardo.



POLÍTICA