Fajardo se mofa de las 'alocuciones' de Petro

El aspirante presidencial Sergio Fajardo, sigue apostándole a sus movidas a través de las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y de paso para cuestionar a sus oponentes en la carrera al 2022.



En la tarde de este martes dio a conocer un video que él mismo denomina alocución y que ha sido entendido como una clara mofa de algo que hizo el aspirante presidencial Gustavo Petro hace unas pocas semanas.



Es un hecho que la palabra alocución en principio parece reservada exclusivamente para el presidente de la República cuando utiliza los medios públicos para dirigirse a la nación.



Y Fajardo se ubicó en un atril en el que se refiere a una alocución.



De todas maneras la "alocución" del exgobernador de Antioquía publicada en redes sociales dura seis minutos, durante los cuales él habla básicamente sobre lo que es la política en Colombia y su invitación para los jóvenes.



"¿Por qué hago esta alocución? este es realmente un mensaje a los y las jóvenes, porque creo que toda es manifestación joven, ese estallido social, es insatisfacción que aún se mantiene tiene el único camino de la política y la democracia y como protagonistas, no actores de segundo orden", señaló Fajardo.



"No hay más formas, tienen la obligación de cambiar este país desde la lógica, la convicción, la irreverencia, la creatividad y por supuesto, las leyes. La violencia también es el fracaso de la política. Así que se tienen que organizar, recoger firmas, articular un discurso, y ganarse puestos importantes ¿en dónde? Pues en la política", les dijo el aspirante presidencial.



El llamado de Fajardo a los jóvenes es que entren a la polìtica, pero que no se tarden tanto como él para hacerlo.



