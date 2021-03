Venezolanos, el tema que distanció a Fajardo de Claudia López

El excandidato presidencial y actual aspirante Sergio Fajardo manifestó su desacuerdo este jueves con las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre los migrantes venezolanos.



En la mañana de este jueves, la mandataria local se refirió a la participación de una persona proveniente de Venezuela en los hechos en los que resultó muerto un policía, en el norte de Bogotá.



(En otras noticias: La arremetida de Miguel Uribe y otros políticos contra Claudia López)

“Que eso no genere ningún acto de xenofobia. La mayoría de venezolanos son gente humilde huyendo de una dictadura. Pero los hechos demuestran que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad”, afirmó López.



(No se pierda: Paloma Valencia definirá en junio si es candidata presidencial o no)



Sin embargo, Fajardo, uno de sus aliados políticos en 2018 y quien la acompañó en la campaña a la alcaldía mayor, manifestó su desacuerdo con estas declaraciones.

Así como he resaltado el buen liderazgo de Claudia en la conducción de Bogotá en uno de los periodos más difíciles, hoy lamento sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos. No podemos, bajo ningún motivo, caer en expresiones que alimentan la xenofobia. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 11, 2021

“Así como he resaltado el buen liderazgo de Claudia en la conducción de Bogotá en uno de los periodos más difíciles, hoy lamento sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos. No podemos, bajo ningún motivo, caer en expresiones que alimentan la xenofobia”, afirmó Fajardo en Twitter.



(En otras noticias: Las claves para entender las coaliciones presidenciales hacia el 2022)



Para la pasada contienda presidencial, Fajardo formó con Claudia López y Jorge Enrique Robledo la Coalición Colombia, en la cual el exgobernador fue el candidato presidencial y ella la fórmula vicepresidencial.

En otras noticias de política

Arranca ‘gira virtual’ de los precandidatos conservadores al 2022



Gobierno habla de participación de privados en la vacunación



Se desenreda puja en el CNE: César Abreu, nuevo presidente



POLÍTICA