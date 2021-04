Fajardo: 'Hay muchos corruptos felices por mi caso’

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y aspirante a la Presidencia en las elecciones de 2022, rompió su silencio sobre la acusación en su contra por parte de la Fiscalía y señaló que por eso: "Hay muchos corruptos felices".



(Le puede interesar: El terremoto jurídico, político y económico tras acusación a Fajardo)

Fajardo señaló que cuando llegó a la Gobernación de Antioquia, Findeter le ofreció al departamento un programa para refinanciar una deuda en dólares y que "después de una serie de estudios y evaluaciones, se determinó que no se debía asegurar la variación del dólar".



(Noticia de contexto: Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo)



Fajardo, en diálogo con La W, aseguró que sí hubo una planeación detrás del empréstito en dólares que llevó a la decisión del ente acusador.



Aseguró, además, que esta imputación no detendrá su aspiración presidencial y cuestionó el impacto que este tipo de decisiones tienen en la credibilidad de los colombianos en las instituciones y la justicia.



"En Colombia se perdió la confianza en las instituciones (...) es muy grave que cada vez que hay una decisión de la justicia, se pregunte quién está detrás", aseguró en la emisora.



"Espero que sea pronto la imputación ante la Corte Suprema, donde demostraremos la actuación de este caso", añadió.



La decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo no solo tiene un fuerte impacto en el tablero electoral, pues se trata de uno de los precandidatos que lideran la intención de voto para 2022, sino que también abre un debate en el campo jurídico y económico.



El proceso se remonta a un préstamo suscrito por la Gobernación de Antioquia y el banco Corpbanca en diciembre de 2013, cuando Fajardo era gobernador de ese departamento. El préstamo se firmó por 77 millones de dólares. Es decir, se pactó en moneda extranjera.



Según la Fiscalía, la subida posterior del dólar –cuando se firmó el contrato estaba en 1.900 pesos y en 2015 su valor superaba los 3.140 pesos– “originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”.

Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales FACEBOOK

TWITTER

“Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, afirma la Fiscalía.



Además, dijo el ente acusador, en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de esa moneda extranjera ni se acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al departamento de los efectos de la devaluación de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito.



Si bien el debate estalló a nivel nacional apenas esta semana, las denuncias venían de tiempo atrás en Antioquia.



En 2016, durante la administración de Luis Pérez, el entonces secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio Sánchez, solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría adelantar las investigaciones por este crédito al no haber sido blindado ni asegurado para evitar la fluctuación del dólar y que creciera la deuda.



Además, Palacio Sánchez aseguraba que Corpbanca había absorbido a Helm Bank (2013), entidad de la que era accionista la que fue en su momento la secretaria de Hacienda de Sergio Fajardo, María Eugenia Escobar Navarro, aunque por un monto de apenas 7 millones de pesos. Escobar no solo fue una de las personas más cercanas a Fajardo durante su administración en el departamento, sino que fue también su gerente de campaña en 2018. Este diario se comunicó con la oficina de Sergio Fajardo, desde donde informaron que una vez conozcan los argumentos de fondo de la investigación se pronunciarán, pues de momento “solo se conoce un comunicado”.



A la par del debate jurídico, el anuncio de la Fiscalía desató reacciones desde el punto de vista económico y académico, toda vez que expertos califican como poco lógica la decisión, teniendo en cuenta que el comportamiento de variables macroeconómicas, como el dólar, depende de factores externos.



POLÍTICA