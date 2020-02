¿Por qué Fajardo empezó ya su correría en busca de la Presidencia?

Bajo el abrasador sol de Cartagena, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama (Medellín, 1956), inicia este martes lo que será el comienzo de su campaña presidencial para el año 2022.



Su decisión deja gravitando en el ambiente un interrogante: ¿Por qué echarse al agua cuando el presidente en ejercicio, Iván Duque, lleva tan solo un año y seis meses al mando del Estado?

"Es posible que los aspirantes vean que hay un vacío de poder en el Gobierno y creen que tienen el legítimo derecho de empezar a presentarse para llenarlo”, dice el analista político Álvaro Forero.



“Cuando un gobierno es fuerte llena el escenario político, le quita la iniciativa a los posibles sucesores, a los que solo les queda esperar a que baje la marea", argumenta Forero. "Cuando es al contrario, el vacío político atrae a los posibles sucesores a aprovechar el espacio político que les dejan”, sentencia.



“Se trata de tres factores. El primero, naturalmente, es la carencia de gobernabilidad existente entre la opinión pública, eso lleva a los distintos candidatos a creer que ya es hora de empezar a hacer algo”, dice el catedrático en análisis político de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arias.



Pero hay un segundo punto que es positivo y que refleja la madurez política del país. “Está confirmado que el voto de opinión, que es un voto crítico, sí está pesando en la sociedad”, dice Arias.



Esto es: los candidatos tienen que llegar al elector con propuestas, ideas, argumentos. Los tiempos en que éstos arribaban, en horas previas a las elecciones, con unas tejas y bultos de cemento “al menos en las grandes ciudades está quedando atrás”, dice el docente.



Y tercero, en opinión de Arias: “Los roles de poder en la centro izquierda están en plena ebullición. Lo que significa que cada uno de los aspirantes debe moverse cuanto antes”.



Eso explica que después del anuncio del senador Jorge Enrique Robledo de que quería gobernar al país entre 2022 y 2026, llegara hoy Fajardo con el mismo propósito.

Pero, ¿tiene Robledo madera para desplazar de esta posición al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia? ¿Qué pasó con la coalición tan exitosa que logró poner a Claudia López en la alcaldía de Bogotá?



“Lo que tuvo que ver con candidaturas presidenciales, esa coalición (con Fajardo) concluyó el día que se votó la primera vuelta. Desde ese momento, cada uno de nosotros está en libertad de tomar sus decisiones", dice Robledo.



¿Por qué Fajardo inicia su periplo en Cartagena? “Por algo que es bien importante y es entender la naturaleza de nuestras regiones. Hemos tenido un gobierno centralista que desconoce la riqueza y potencial de nuestras regiones. Eso requiere en la política trabajar directamente con los protagonistas. Escuchar, entender, independientemente de la afiliación política y eso hace parte de la forma en que nosotros queremos hacer la transformación”, dice el exgobernador de Antioquia.



Fajardo, que está acompañado por un grupo de personas de Compromiso Ciudadano, insiste: "Por eso estamos acá. Vamos a escuchar y buscar las respuestas desde los verdaderos protagonistas".



Fajardo, como Robledo, se han mostrado críticos con Duque: “El país no está bien, yo no lo siento así, estoy en las calles permanentemente y creo que el presidente Duque no está a la altura del reto que Colombia requiere en este momento”, ha dicho el líder del Partido Verde.



En una reciente entrevista con la revista Bocas de EL TIEMPO, se le preguntó a Fajardo: "Dicen que pa’ que Duque pueda enderezar tiene que traicionar a Uribe" a lo que él respondió: "Yo no creo que Duque tenga la capacidad de enderezar. Este periodo es de cuatro años, y si no puso las bases en el primer año, es difícil que pueda resolver problemas".



Por eso, él empieza el largo camino que lo lleve a la Casa de Nariño para reemplazarlo. ¿Es demasiado pronto? El tiempo lo dirá.



