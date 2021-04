Lo que responde Fajardo a las imputaciones de la Fiscalía

El aspirante presidencial Sergio Fajardo, ante la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos por presunto peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que no hubo ninguna irregularidad.



Dijo que ojalá cuanto antes la Fiscalía lleve la imputación a la Corte Suprema de Justicia para ir a responder y demostrar que actuaron correctamente.

Ante la posibilidad de que esto pueda tener un tinte político, dijo que no quiere ser mal pensado.

En qué consiste el contrato del 2013 que lo tiene usted en medio de esta situación judicial?

Cuando llegamos a la Gobernación de Antioquia, en enero del 2012, Antioquia tenía una deuda interna y una deuda externa. De hecho, tenía dos créditos en dólares con la banca multilateral, uno con el BID y otro con el Banco Mundial, que, valga la pena anotar, no tenían ningún tipo de cobertura. Revisamos la deuda que se tenía y tomamos la decisión de buscar un reacomodo, de perfilar esa deuda, de buscar unos mejores plazos de forma tal que liberaremos unos recursos para inversión.



¿Y qué hicieron?

A través del Findeter, que es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene entre sus funciones ayudar a los municipios y departamentos para que tengan unas mejores finanzas, llegamos a un contrato que facilitaba Findeter. Era un crédito Findeter que nos permitía convertir una deuda que teníamos en pesos a una deuda en dólares. Eso fue con la aprobación de Findeter, que para poder hacer esa aprobación tiene que revisar todas las condiciones y hacer todos los estudios, como los hicimos en la Gobernación. Llegamos a la conclusión de que era un contrato benéfico para el departamento.



¿Cuáles eran los beneficios para el departamento?

Los créditos que teníamos estaban a una tasa del 6,62 por ciento, a cinco años de plazo. Y el crédito que tomamos con Findeter, incluyendo el costo de intermediación, bajaba al 5,34 la tasa, y el plazo se aumentaba a 10 años, con tres años de gracia.



¿Qué habría pasado si a ese contrato le hacen la cobertura?

La tasa de interés se habría subido al 10,56 % y el plazo se bajaba porque las coberturas no se hacen a largo plazo.



¿Con cobertura habría salido más caro?

Muchísimo más caro. Nosotros estudiamos las condiciones, se revisaron todas las posibilidades, incluidas las proyecciones de Planeación Nacional, y concluimos que deberíamos tomar el crédito sin cobertura.



¿Sabe si en el país hay alguien más que esté investigado por haber hecho algo parecido?

No tengo ni idea de cuántas personas del sector público han investigado por tomar préstamos en dólares. Como le dije antes, cuando llegamos a Antioquia tenía unos créditos en dólares, y ninguno de ellos tenía cobertura. No sé en la historia cuántos préstamos se han hecho con cobertura y cuántos no.



¿Entonces, en su opinión, ahí no se perdió plata?

Hicimos lo que nos correspondía con la información que teníamos en el momento en el que teníamos que tomar la decisión.



¿Y siente que ahí hubo alguna irregularidad?

Por supuesto que no. Nosotros cumplimos con las normas, hicimos lo que nos correspondía, con el rigor que nos correspondía. No hubo nada irregular.



¿Y ahora qué va a hacer?

Voy a esperar a que la Fiscalía, en un plazo razonable –que esto no se quede en el aire y se demore años y años–, lleve la imputación a la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar donde se va a definir todo esto, para ir, responder y demostrar que nosotros actuamos correctamente.



Primero Hidroituango y ahora este caso ¿siente que hay algo político de fondo?

Yo me he hecho el propósito de quitarme ese pensamiento. Ustedes han visto la reacción que hubo por esta decisión de la Fiscalía: el miércoles, antes de Semana Santa, un comunicado confuso, con unas expresiones que ponen en entredicho mi nombre, y eso se difunde por todos lados y quedo yo en entredicho. Pero yo estoy haciéndome el propósito de creer que el señor Fiscal, con las personas que tiene haciendo la investigación, están haciéndolo de manera transparente. Aquí se le ha hecho mucho daño a la justicia, porque hoy nadie confía en los organismos de control, no se confía en la justicia. Cada actuación de una de las personas que estén al frente de una de esas instituciones suscita sospecha. La pregunta natural es: ¿a quién le está haciendo un favor? ¿A quién quieren hacerle daño? Hay un manto de dudas que es costosísimo para la sociedad colombiana.

¿Piensa que se está teniendo un manto de duda sobre usted?

Yo quiero pensar que no. Muchas personas me saludaron de manera solidaria, personas con las que he tenido discrepancias políticas, y ese saludo lo recibo como una forma de reconocer que yo soy una persona respetuosa y seria en el manejo de lo público, que he sido una persona honrada y decente dentro de lo que se hace en la política y en lo público. La gran mayoría de sus comentarios están sugiriendo que hay algo extraño, yo quiero creer que el señor Fiscal actúa de manera transparente.



¿Qué tanto le afecta esto su campaña presidencial?

No, señor, de ninguna manera, porque yo desde que arrancamos he estado luchando contra la corrupción, contra la transformación de la política y no tengo la más mínima duda de que Colombia va a cambiar y la coalición que nosotros estamos construyendo, de la esperanza, va a ser la respuesta de la ciudadanía en términos políticos, el cambio que necesita Colombia.



¿Cómo ve lo que ha pasado?

En este mundo de la política hay una cantidad de cosas muy amargas y sucias, muy desagradables, y por supuesto deshonran la política y a nuestra sociedad, pero también hay momentos, como los de este fin de semana, en los que recibí la solidaridad de mucha gente, de muchos sectores, y yo lo único que tengo que decir es muchas gracias, porque esto es difícil, esto es duro, esto duele. Pero también en la vida a nadie le sobra un abrazo, y así lo sentí durante estos días y los recibo y se los agradezco.