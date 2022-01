La Coalición Centro Esperanza vive momentos tensos tras el anuncio de Ingrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo de lanzarse como precandidatos presidenciales, lo que incitó unas declaraciones de Juan Manuel Galán.



El líder del Nuevo Liberalismo y miembro de la Coalición afirmó: "Tenemos que dar un sacudón. No es responsable con el país, con los electores colombianos que miran este proyecto con interés y que lo quieren respaldar, dejar una inercia de que nada ocurra y nada se reoriente en estos 50 días que quedan de campaña".



En este sentido, propuso que se redujera el número de candidatos que harán parte de la Consulta del próximo 13 de marzo a solo tres nombres.

"Tenemos una propuesta concreta y es la de inscribir tres precandidatos. Esté yo entre esos tres o no, seguiré en la Coalición apoyando este proceso político", afirmó en un video publicado en la cuenta de Twitter de su partido.

Valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde la Coalición Centro Esperanza por construir un proyecto de cambio viable para el país, pero el momento exige decisiones. A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos. No tomar esta decisión representa un costo muy alto para el país. pic.twitter.com/aBtpaWr2ky — Nuevo Liberalismo (@NvLiberalismo) January 21, 2022

Galán dejó claro que "no tomar la decisión ya es un costo para el país, para Colombia", y aprovechó para invitar a Luis Gilberto Murillo a que reconsidere su decisión de retirarse de la Coalición.



"Tenemos que reconocer quienes hacemos parte de la Coalición de Centro Esperanza que no hemos sabido emocionar y no hemos sabido conectar con el pueblo colombiano", fueron sus palabras.



Tras lo ocurrido, Sergio Fajardo, quien también está en la carrera por la presidencia, se refirió al tema y fue enfático en que el número de candidatos no debería ser el eje de la conversación.



"En la Coalición Centro Esperanza tenemos las personas y las propuestas para liderar el cambio en Colombia. Un cambio colectivo, sabio, sereno y seguro. Demostrarle al país que estás son las condiciones que nos definen es nuestro gran reto. El número de candidatos es secundario", aseguró por medio de un trino.



En la Coalición Centro Esperanza tenemos las personas y las propuestas para liderar el cambio en Colombia. Un cambio colectivo, sabio, sereno y seguro. Demostrarle al país que estás son las condiciones que nos definen es nuestro gran reto. El número de candidatos es secundario. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 23, 2022

Dicha declaración despertó comentarios de los internautas, quienes piden que las propuestas de la Coalición sean compartidas de forma clara y critican la 'incapacidad de consenso' entre sus integrantes.

