Fajardo asume el reto de adelantar 'dos campañas'

Sergio Fajardo asumió el reto de enfrentar 'dos campañas' en simultánea. Una, continuar su camino en la búsqueda de la presidencia; y dos, adelantar la defensa de su nombre en la mira hoy por los organismos de control. ¿Tendrá éxito?



¿Tenía otra opción? ¿Habría podido guardar silencio? “No le voy a bajar el volumen a los casos, ni a seguir recomendaciones como estas: 'No hable de esos temas, que los que no saben del tema se pueden enterar'. 'No se afane que en Colombia un escándalo tapa otro'”, dice él.



“No, todo lo contrario, no merecería llegar a la Presidencia si no construyo confianza y hago el ejercicio de contar mi situación, cómo nos estamos defendiendo y abriendo discusiones con todo aquel que quiera entender los temas”, argumenta.



Por eso, en las últimas horas él lanzó lo que llamó ‘La Otra Campaña’, con la que, dice, busca explicar su defensa en procesos en su contra.



A través de sus redes sociales, Fajardo empezó a divulgar una serie de videos para explicar en qué consiste la defensa que hará en los procesos en su contra en la Contraloría y la Fiscalía.

Muy curioso y muy oportuno que tanto el proceso en la Fiscalía como el de la Contraloría coincidan con la campaña presidencial en la que he decidido participar. Llenos de irregularidades, desde hoy les explicaré los procesos en #LaOtraCampaña.

Son cinco capítulos que saldrán cada dos días. En la primera entrega explica los procesos en su contra, en donde comienza hablando del proceso en la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal por la contingencia de Hidroituango.



“En este proceso ya hay un primer fallo en el cual somos declarados culpables un grupo de personas y un grupo de empresas, 26 en total y yo soy una de ellas, según la Contraloría existió culpa grave por no haber acogido las recomendaciones de una consultoría, no haber amonestado a EPM por los atrasos en la obra, no haberme opuesto a la construcción de un túnel de desviación y de haber aceptado un plan de recuperación de atrasos, propuesto por EPM”, explicó.



Fajardo apela a organismos internacionales para su defensa

Por otra parte, menciona que además de las apelaciones a este fallo, ha acudido a instancias internacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adicional crítica que esté siendo investigado por la contralora delegada para temas de corrupción y esta palabra no sea mencionada en el fallo ni se menciona algún indicio al respecto, también que no les han brindado los tiempos suficientes para la defensa.



“Otro aspecto que genera curiosidad es la oportunidad en este proceso, la Contraloría nos ha dado tiempos irrisorios para responder cada actuación procesal, como 10 días para contestar una acusación de más de 2.000 páginas y apenas 5 días para presentar los recursos contra el fallo de más de 2.500 folios”, dice uno de los hombres que puntea en la intención de voto en varias encuestas.



En el video explicando el caso con la Fiscalía General de la Nación, siendo investigado por su presunta responsabilidad en supuestas irregularidades en un contrato suscrito cuando fue gobernador de Antioquia, en 2013, con el Banco Corpbanca S.A., allí Fajardo dijo que eran ‘absurdos’ los tiempos de investigación.



En ambos procesos probaré mi inocencia, y mientras así lo hago, seguiré con esta serie de videos

TWITTER

“Más absurdo aún es que la Fiscalía se haya tomado 5 años para investigar e imputar un caso sin mayor complejidad, la ley dice que el término máximo son 2 años, adicionalmente ha utilizado los tiempos máximos en sus decisiones, cuyo resultado es que me estaré defendiendo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno proceso electoral, entre enero y junio de 2022”, puntualizó.



En el video, Fajardo pone la lupa en cada proceso y en lo que él llama “el patrón inadecuado en el manejo de los tiempos para dilatar que nos defendamos o para que nos defendamos en tiempos extremadamente cortos”.



Sobre el proceso que adelanta la Contraloría dice: “Este es un proceso de responsabilidad fiscal, lo que significa que en él se investigan conductas relacionadas con el buen manejo de los recursos públicos y en ningún caso delitos”.



“Solo para que se hagan una idea de lo surreal que ha sido esta experiencia: el caso es juzgado por la Contralora delegada para temas de corrupción, y en el fallo no aparece ni un solo indicio de corrupción. Es más, no se menciona ni una vez dicha palabra”, añade.



En el de la Fiscalía dice que “este sí se trata de un proceso penal, es decir que se investiga un delito. Puntualmente, se investiga la firma de una sustitución de deuda en Pesos por un préstamo en dólares. Esto fue en diciembre de 2013, cuando era Gobernador de Antioquia y se hizo con el Banco Corpbanca quien ganó la licitación para hacerlo. Dada la beneficiosa tasa de cambio con el dólar en ese momento, Findeter, una entidad del Estado, recomendó a los entes territoriales sustituir deudas de pesos a dólares”.

Fajardo dice que los procesos en su contra son absurdos

“Tanto expertos financieros como varios Diputados de Antioquia recomendaban hacer esto para mejorar lo que llaman el perfil de la deuda del departamento. No se adquirió una póliza cambiaria porque el crédito se empezaría a pagar en tres años y esta habría hecho el crédito mucho más costoso", dice.



Y agrega: "Para la Fiscalía, esto fue un delito: primero me acusó de no haber previsto que el dólar subiría en los años subsiguientes, y luego me imputó por, supuestamente, no cumplir con los requisitos para firmar este contrato. Ambos casos: absurdos”,



Para Fajardo, es “más absurdo aún es que la Fiscalía se haya tomado 5 años para investigar e imputar un caso sin mayor complejidad cuando la ley dice que el término máximo para hacerlo son 2 años".



Lo responsable, en mi caso, es hacer pedagogía, explicar los procesos y sus irregularidades, lejos de bajarles el volumen o no hablar de ellos. Es cuestión de confianza, y espero ganármela con #LaOtraCampaña.

Fajardo dice: “En ambos procesos probaré mi inocencia, y mientras así lo hago, seguiré con esta serie de videos en los que les explicaré, de manera pedagógica, por qué estos procesos resultan, por decir lo menos, curiosos”.



La pregunta es: ¿El electorado creerá en sus argumentos? O, ¿por el contrario, le dará la espalda y no lo acompañará en las urnas?



Solo hasta el día de las elecciones se podrá decir tajantemente sí tuvo éxito o no en esto que él llama sus dos campañas.

