'Mientes, nada raro. Enfermedad incurable y terminal': Fajardo a Petro

A propósito de la primera jornada del día sin IVA el pasado viernes 19 de junio, el dirigente político de la Colombia Humana, Gustavo Petro, compartió a través de su cuenta oficial de Twitter un perfil del empresario Manuel Santiago Mejía Correa, publicado por el medio 'La Silla Vacía'.

En el tuit manifestaba que el empresario era "el gran beneficiario del día sin Iva", pero además, lo relacionaba como el financiador de la campaña política del presidente Iván Duque y el dirigente de Sergio Fajardo.



"Este hombre es el gran beneficiario del dia sin IVA, fue el financiador de la campaña de Duque y dirige a Fajardo. Ha decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas. Es Manuel Santiago Mejía Correa. Determinantes en el desastre de Hidroituango" escribió.

Este hombre es el gran beneficiario del dia sin IVA, fue el financiador de la campaña de Duque y dirige a Fajardo.



Ha decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas.



Es Manuel Santiago Mejía Correa.



Determinantes en el desastre de Hidroituangohttps://t.co/3yu9luemAP — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2020

El comentario molestó al ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien una hora más tarde le respondió con un fuerte trino en el que aseguraba que el líder de la Colombia Humana miente. "Mientes Gustavo. Nada raro, es lo habitual en ti: todo vale. Enfermedad incurable y terminal. Descansa".

Mientes Gustavo. Nada raro, es lo habitual en ti: todo vale. Enfermedad incurable y terminal. Descansa. https://t.co/Df5qupWNov — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 21, 2020

Hasta el momento Petro no ha respondido al comentario de Fajardo, pero lo que sí es cierto es que éste no es el primer intercambio de palabras que se da entre ambos políticos.



Recordemos que en 2019, tras la revelación de un documento de WikiLeaks; una conversación que tuvo Fajardo, en 2009, con el exembajador de Estados Unidos William Brownfield, en la que se hacía referencia a que apoyaba una alianza independiente para las elecciones de 2010, más no unirse en contra del expresidente Álvaro Uribe, desató también, un intercambio de polémicos trinos.

En aquella ocasión, Petro acusó a Fajardo de entregarle "la presidencia al uribismo", lo que inició una discusión entre ambos, pues más adelante, Fajardo le criticó al ex alcalde de Bogotá, el intentar vincular dicha conversación con su decisión de votar en blanco en aquel entonces.



Tendencias EL TIEMPO