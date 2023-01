El excandidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció en la tarde de este lunes por un caso que le abrió la fiscalía debido a una actuación de cuando fue Gobernador de Antioquia y determinó sustituir una parte de la deuda del departamento de pesos a dólares.



Le puede interesar: Presidente Petro realizó Consejo de Ministros extraordinario en Ipiales, Nariño



Fajardo confirmó que este 24 de enero se celebrará la audiencia preparatoria del juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

Dijo que con su equipo jurìdico tienen las pruebas que ratifican su inocencia y dejan en evidencia que la Fiscalìa no tenía ningún elemento para acusar.



"Nunca he infringido la ley y como siempre estoy listo para responder por mis actuaciones para que se haga justicia", señaló Fajardo.



“La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”. Mañana estaré ante la Corte Suprema para responder por mi actuación como gobernador. Confío en mis jueces naturales. Nunca he cometido un delito y la Fiscalía ignoró los hechos fabricándome una acusación", señalò



Además: Pacto Histórico: reunión clave en Boyacá para hablar de reformas sociales