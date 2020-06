'Voy a suponer que no es un hecho político conmigo': Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que no tiene nada que ver con el contrato por el que la Fiscalía tiene en detención domiciliaria al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, y dijo que no entiende porque le compulsaron copias.



"Yo espero que este no sea un hecho político conmigo como líder público", dijo el excandidato presidencial al referirse la decisión de la Fiscalìa.

¿Usted que tiene que ver con ese contrato en el que terminó involucrado el gobernador Aníbal Gaviria?

Pues fundamentalmente, nada. La liquidación unilateral del contrato se hizo el 20 de diciembre de 2011 en el gobierno de Luis Alfredo Ramos. Nosotros recibimos esa información y lo que nos correspondió hacer a nosotros fue sacar un edicto donde le decíamos al contratista que se acercara a notificarse de la liquidación unilateral del contrato. Es decir, yo no tuve nada que ver con ese contrato.



Por cuenta de ese contrato la Fiscalía le compulsó copias a usted ¿qué va hacer?

Pues no sé, no tengo ni la más mínima idea. La disposición es responder por cualquier inquietud que pueda tener la Fiscalía, pero este es un documento público que explica lo que ocurrió con ese contrato, cómo se terminó el contrato y el papel que yo jugué, que como acabo decir pues ninguno. Lo único que hice fue poner un edicto para que se presente un contratista al que se le había liquidado unilateralmente el contrato que tenía.



¿De acuerdo con eso, el contrato se liquidó 10 días antes de qué usted asumiera y, sin embargo, la Fiscalía le compulsó copias?

Sí señor, así fue. Esa fue la información que se nos dio y la Fiscalía sabrá porque lo hace. Yo me veo desconcertado y sorprendido.

Atención, me acaba de llegar el documento de liquidación del contrato en discusión. La liquidación unilateral se hizo el 20 de diciembre del 2011, antes de mi posesión como gobernador. A nosotros nos tocó poner el edicto. Nada que ver con ese contrato. La verdad siempre presente pic.twitter.com/f7RDmDnCws — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 8, 2020

¿A usted qué opinión le merece este contrato por el cual hoy está con detención en su casa del gobernador Gaviria?

Yo he señalado que considero que esa actuación de la Fiscalía no se corresponde a la situación vivida por el gobernador Gaviria. El fiscal general había enunciado tres condiciones para que se pudiera detener a una persona. En ese caso las tres condiciones no se cumplen para Aníbal Gaviria y considero que es un error esa detención. Al mismo tiempo y hablando en términos personales, pues yo he tenido la posibilidad de trabajar con Aníbal Gaviria y lo conozco personalmente. Hemos tenido coincidencias y discrepancias pero yo confío en que él puede demostrar su inocencia y por supuesto que él y yo y todas las personas que hemos tenido algún tipo de responsabilidad pública tenemos que responder y es dar las explicaciones con respecto a nuestras actuaciones, pero se requiere que haya una justicia que respete la inocencia, que dé las garantías a la persona para que haya un juicio justo en el marco de lo que nos corresponde a todos nosotros



¿Cree que con esta decisión de la Fiscalía se está perdiendo la confianza en la justicia?

Pues es un hecho que no se corresponde con lo que está ocurriendo. El fiscal había anunciado las condiciones para que una persona sea detenida, que en este caso yo personalmente creo que no se cumple. Aníbal Gaviria, en términos personales lo conozco, he trabajado con él, le tengo todo el respeto y el afecto personal, por lo que yo he visto ha sido una persona muy escrupulosa, Yo creo que en este caso la Fiscalía se equivocó.

¿Siente que con todo este tema de la Fiscalía se está desnudando algún interés político en contra suya?

Yo no quiero pensar eso. Siempre por convicción profunda he respondido donde me toque responder y no descalifico a quienes me tienen que investigar. Eso lo he hecho siempre, con una excepción, con la Contraloría general de Antioquia en la anterior administración. Yo no quiero creer eso, pero como estamos en ese grado de desconfianza con la justicia, con todos los eventos que se han dado en los últimos tiempos, con lo que señalé que no sabemos todavía que pasó con Odebreth o con la 'Ñeñe politica', entonces es natural tener esa suspicacia y mucha gente me llama y me dice que eso puede ser lo que está pasando. Yo por el momento quiero creer que no es así y que puede uno presentarse ante la justicia para responder con toda la tranquilidad, con todos los derechos que tiene uno como funcionario público y por supuesto con las obligaciones.



¿Pero le queda la duda entonces?

Pues es que por todos lados circulan comentarios, me escriben, me llaman, me mandan un WhatsApp. Lo que digo es como estamos en la situación de desconfianza en la que estamos, cualquier hipótesis se puede formular y tiene algún tipo de sentido. Ese es un daño el que se le ha hecho a la justicia en Colombia y la tarea fundamental de Fiscal es recuperar esa confianza en la justicia y hasta el momento no lo ha hecho.



Yo espero que este no sea un hecho político conmigo como líder público, pero las inquietudes y las suspicacias quedan, pero por el momento yo voy a suponer que no es así y que se equivocaron.