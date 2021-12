Todo un rifirrafe se ha desatado en Twitter entre los dos precandidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro en torno al tema del salario mínimo, el cual presentó un aumento de 10,07 %, fijándose en un millón de pesos.



Una de las primera reacciones del precandidato presidencial Gustavo Petro fue pedirle al mandatario Iván Duque subir el salario mínimo un 18,5 %, "para corregir la distancia entre salario mínimo real y productividad que hay desde 2019".



Debido a esta petición Fajardo lo acusó de "populista", asegurando que "seguro si Duque habla de aumentar el salario mínimo en 18,5 %, Petro sale a solicitar 28 %. No importa la justificación ni los efectos, es la subasta del populismo".



Petro decidió seguirle la cuerda y le preguntó "¿porque considera populismo que suba el salario mínimo real con el ascenso de la productividad?, argumentando que "si el salario real no crece como crece la productividad, simplemente la fuerza de trabajo trabaja más por menos".



Seguro si Duque habla de aumentar el salario mínimo en 18.5%, Petro sale a solicitar 28%. No importa la justificación ni los efectos, es la subasta del populismo. pic.twitter.com/312fhQkDOW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 14, 2021

Pero el precandidato de la Coalición Centro Esperanza lo puso en la raya con un hilo bastante elaborado en el que expuso sus argumentos. En primer lugar aseguró que para él ese aumento sería "inviable" a pesar de que es lo que los colombianos necesitan y anhelan; no obstante, cree que debe ser honesto con sus propuestas pues, en caso de ganar y no cumplir, eso generaría un estallido social.



Por otro lado, le lanzó varias puyas a Petro, indicando que solía confundir lo viable con lo deseable. "¿Es deseable subir el salario de los trabajadores en 19 %? Sí. ¿Es posible? No. Si fuera cuestión de prometer lo deseable, prometeríamos subir el salario mínimo en un 100 %", indicó.



1. Siempre es incómodo en una campaña decir “es inviable” sobre todo en temas que la gente anhela y necesita, pero es lo responsable. Alguien acá va a llegar a la Presidencia y más vale que pase lo que proponemos o vamos a terminar con más rabia, más indignación y más estallidos. https://t.co/kklfKvbOZV — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 15, 2021

Sus argumentos son que, en primer lugar, "un aumento brusco del salario mínimo podría afectar mucho más a los sectores y empresas que queremos apoyar: las pequeñas empresas con bajos niveles de productividad".



En segundo lugar, que "la solución es más productividad, competencia, formación para el trabajo, desarrollo productivo y mejores condiciones laborales, no un incremento del salario mínimo casi 2 veces mayor al que acordaron los sindicatos con los empresarios".



Finalmente, le pidió tener en cuenta el impacto que tendría su propuesta sobre el trabajo informal y los precios de los bienes y servicios. "Si la inflación se sale de control, el Banco de la República tendría que tomar medidas para controlarla, con efectos negativos sobre el empleo", puntualizó.



