Fajardo marca distancia de Santos y Uribe

Sergio Fajardo, aspirante a la Presidencia, reivindicó, otra vez, su autonomía política y rechazó ser el candidato del expresidente Juan Manuel Santos.

Fajardo, incluso, invitó a pasar la página de la polarización al tiempo que reclamó valorar el camino que él se ha forjado: “Hace 21 años arrancamos a pie en Medellín, no recibimos ninguna herencia política de nadie y así seguimos. No somos candidatos de nadie, tenemos nuestra identidad. Uribe y Santos suficiente. Vamos para otro capítulo”, escribió en la mañana de este lunes es su cuenta de Twitter.



Así mismo, en entrevista con Caracol habló acerca de las declaraciones de Tomás Uribe, hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, a Semana en donde lo señaló de ser el candidato de Santos.



“Perdón que me ría, pero confirmó que soy el candidato de Santos y como lo he dicho antes, yo no soy el candidato de Santos ni de nadie”, dijo Fajardo.



En la conversación con la emisora también agregó que no cree que lo dicho por Tomás haya sido ofensivo, cuando hizo referencia a que es un gobernante longevo



“No es la gravedad de la vida, decir que yo tengo 70 años no importa, que yo me pasé del socialismo al ‘santismo’ es falso”.



A propósito de la discusión de que el centro, en la política, no existe, Fajardo argumentó: “Se pretende que quien no está en un lado, no existe y yo creo que son muchos los que no están en los extremos, solo que no lo andan diciendo”.



En entrevista con EL TIEMPO, hace unos días, Fajardo explicó: “Nosotros no hacemos parte del proyecto del Centro Democrático ni del uribismo".



"En política hemos competido siempre. Eso, además, sería una forma de decir que porque no estoy con alguien, debo estar con el otro, y eso es precisamente una forma errónea de la política, es la política de la polarización y los extremos”, explicó a este diario.



“Yo estoy por fuera de los extremos y así lo hemos hecho en política durante 21 años. En esa discusión política, como representante de Compromiso por Colombia y articulado con muchas personas, le presentamos al país una propuesta y esperamos que esta sea la que conduzca a Colombia. Yo quiero ser la persona que conduzca esa propuesta”, agregó en su entrevista con EL TIEMPO.



En la citada entrevista, Tomás Uribe dijo: “El Centro Democrático ha sido el muro de contención del socialismo en Colombia. Yo difiero del doctor Fajardo, que a propósito escogió nuevas compañías. Él hace dos años se fue por el lado del neosocialismo, y ahora se está yendo por el lado del santismo”.



A la pregunta: ¿Eso piensa usted de Fajardo?, el hijo del expresidente y líder natural del Centro Democrático respondió:



"¿De cuál Sergio Fajardo me están hablando ustedes? ¿Del mismo que cuando perdió las elecciones pasadas dijo que no iba a volver a aspirar? ¿O del Sergio Fajardo que dice que es la renovación de la política, pero tiene casi 70 años? ¿El que dice que promulga una política de transparencia, pero lleva manejando los hilos del poder en Antioquia hace 20 años? ¿O del que dice que es la renovación y se gastó 200.000 millones de pesos en publicidad cuando era gobernador? Sergio Fajardo es una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra".



Fajardo, por su parte, escribió este lunes en sus redes sociales: “Yo trato de entender que estamos en política, en lo público, pero divulgar mentiras para eliminar al que piensa diferente es lamentable. El centro existe y se puede vivir por fuera de los extremos”.



POLÍTICA