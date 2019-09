Facebook eliminará cuentas para combatir noticias falsas

El diseño de sistemas de inteligencia artificial y sistemas de revisión humana para remover cuentas falsas, eliminar contenido que tenga discursos de odio, información engañosa sobre procesos de votación, entre otros, es la estrategia que desde hace algunas semanas puso en marcha Facebook en trabajo conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría para combatir las llamadas fake news o noticias falsas.

La idea es apostarle a la la integridad de los procesos electorales, con el fin de darle más claridad a la publicidad política, con la que se busca mitigar los intentos de manipulación, que por medio de redes sociales hacen efectiva la confusión colectiva.

..Removemos millones de cuentas falsas todos los días. La gran mayoría, 99.6%, antes de que sean reportadas o realicen una publicación.. FACEBOOK

Facebook hace énfasis en que a diferencia de Brasil, donde es obligatorio que los partidos políticos muestren sus actividades de pauta, en Colombia este proceso de transparencia no es una obligación, aun así Facebook Invita a los partidos políticos nacionales a completar el proceso de autorización para mostrar sus actividades publicitarias y así colaborar con un proceso electoral mas limpio.





Las herramientas

Esta plataforma implementa un sistema que permitirá a cualquier usuario identificar la publicidad electoral y diferenciarla de cualquier otro post o anuncio, en otros métodos para garantizar la veracidad de los procesos, encontraremos:



-Información de quién financió el anuncio.



-Un rango de cuánto dinero ese candidato o partido ha invertido en su pauta.



-La cantidad de visualizaciones que tuvo ese contenido.



-Información básica sobre el universo que recibió este anuncio, es decir los datos demográficos de quienes lo vieron.



Tanto el anuncio como la etiqueta “Pagado por” serán almacenados durante siete años en una biblioteca de anuncios políticos, para la revisión de cualquier usuario o medio.

Para estás elecciones vamos a buscar comportamientos sistematizados de ataque malintencionado: Diego Bassante. pic.twitter.com/e4TvgSgpxU — MOE (@moecolombia) April 5, 2019

En entrevista con EL TIEMPO, el director de políticas públicas para la región andina Diego Bassante, y Marcos Tourinho, quien lidera el proyecto de elecciones dentro de Facebook en Latinoamerica, señalaron el papel de su plataforma en el escenario de la política colombiana.

¿Cómo ve Facebook el contexto político de colombiano?

Diego Bassante:

Nosotros en términos más amplios, hablando inclusive más allá de las elecciones, vemos con mucho optimismo el proceso político colombiano, y en particular vemos con mucho optimismo los esfuerzos del gobierno en temas de economía naranja, que incluye por cierto los servicios de actividades digitales, nosotros desde Facebook venimos trabajando con el gobierno en diferentes iniciativas, que se enfocan en potenciar esta línea de trabajo con el gobierno.



Por mencionarte un ejemplo muy concreto, el tema del ‘emprendedurismo’, en el último taller Construyendo País del sábado pasado en Barranquilla, la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez hizo el anuncio de que la consejería de la mujer de vicepresidencia, va a trabajar con Facebook en la capacitación de mujeres candidatas. Según nos han contado, apenas el 37 por ciento de los 117 mil candidatos en estas elecciones, son mujeres, si el 37 por ciento son mujeres candidatas, eso significa porcentaje de las que serán elegidas, va a ser todavía menor, entonces es un tema que queremos abordar desde nuestra empresa que está comprometida con los temas de género, por cierto con los temas de ‘emprendedurismo’.

Tenemos cooperación con las autoridades relevantes, por si se presenta alguna amenaza, de violencia o daño real. FACEBOOK

En Colombia hemos llevado adelante nuestras iniciativas llamadas "Ellas Historia" que es una capacitación para mujeres emprendedoras y nuestra programa que se llama Impulsa con Facebook a través del cual esperamos llegar a fin de año a 25 ciudades colombianas para capacitar a pequeños emprendedores, tenemos muchas historias de éxito en el país, de pequeños emprendedores que están alineados con los esfuerzos que realiza el gobierno a través de agencias como Impulsa o como el Sena, entonces en ese sentido estamos muy optimistas, esperamos poder seguir trabajando con el gobierno, en aras de potenciar estas políticas que además van muy alineadas también con lo que nosotros buscamos en Facebook.

Entendiendo el contexto de conflicto y los casos de violencia política ¿Facebook tiene en cuenta esto para construir planes de acción de seguridad política?

Diego Bassante:

Como dijo Marcos, nuestras normas estipulan claramente, y puedes entrar a las Normas Comunitarias, y ahí vas a encontrar todo, veras una de ellas que se refiere especialmente el tema de la violencia, y lo que dicen nuestras normas comunitarias ahí, no está permitido el contenido a haga apología a la violencia o contenido violento, o contenido que incite a la violencia, por lo tanto cualquier contenido que encontremos de este tipo, ya sea por reportes de la comunidad o por la inteligencia artificial, pues inmediatamente será dado de baja.

..hemos incluido en nuestros equipos, expertos en ciberseguridad.. FACEBOOK

TWITTER

¿El protocolo de planeamiento que tiene Facebook de cara a las elecciones es pensado a nivel Latinoamerica o varía dependiendo el país?

Marcos Tourinho:

Nuestra estrategia, nuestro plan para cada elección está hecho para la situación de cada país, no es un plan único para todo el mundo, así que nos ocupamos siempre a partir de nuestras propias políticas de todos los temas relevantes del proceso electoral, incluso violencia política cuando pueda tener alguna manifestación en nuestras plataformas, así que es algo de lo que nos ocupamos desde nuestra plataforma.

El tema de los comentarios que se dan de baja por ser discursos de odio o por ser Fake News es claro, pero ¿Para el tema de amenazas de muerte a políticos, que plan de acción se tiene en la plataforma?

Marcos Tourinho:

Los comentarios de amenaza también violan a nuestras políticas, así que eso también está en nuestras Comuinity Standars. Facebook tiene por supuesto cooperación con autoridades locales, hay un criterio sobre como se comunica este tipo de información, y tenemos cooperación con las autoridades relevantes, por si se presenta alguna amenaza, de violencia o daño real.

Pero estos comentarios de amenaza que llegan ¿tienen otro método de acción aparte de darlos de baja, como manifestar a las autoridades el potencial peligro?

Marcos Tourinho:

No estoy seguro de cuál es el procedimiento, en qué casos hay una comunicación directa con las autoridades nacionales o no, sé que a partir de nuestros equipos y políticas que prohíben ese tipo de contenido, la relación con la justicia es algo que nuestros equipos legales cuidan así que no tengo los detalles.

Diego Bassante:

Lo que está claro es que nosotros tenemos equipos que están en contacto con la Policía Nacional Colombiana, Fiscalía, etc. Para cualquier tipo de crimen tenemos este canal para lidiar con problemas de este tipo y la amenaza de muerte es una de esas.

Las amenazas que se pueden dar por Whatsapp ¿Cómo se regulan o penalizan?

Diego Bassante:

Mira, Whatsapp no es una herramienta para hacer política, Whatsapp desde su concepción más privada, de comunicación 1:1, pese a esto podemos comentarte sobre algunas iniciativas para mitigar los abusos en la plataforma. Punto uno, límites de reenvió , el límite está en 5 ítems, que significa 25 por ciento menos de mensajes enviados diariamente lo equivale a alrededor de mil millones de mensajes que dejan de enviarse, a destacar en este caso el hecho de que una plataforma(Whatsapp) de comunicación deliberadamente imponga restricciones a su propio uso. Segundo lugar, la etiqueta de "Reenvió" y permite a los usuarios tener señales de cuando están recibiendo una cadena, o es realmente contenido original, y adicionalmente también algunas funciones para administradores de grupos, por ejemplo, quién es admitido en el grupo, y el botón de salida en un solo toque, y pues estas medidas nosotros creemos que ha contribuido a disminuir la viralización de contenido nocivo.

¿Hay alguna clase de plan para implementar algo como el ‘Safety Check’ (Respuesta de atención temprana) en temas de violencia política?