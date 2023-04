El senador Fabio Amín, del Partido Liberal, habló con EL TIEMPO, sobre los rumores de que se esté fraguando una rebelión en contra del expresidente César Gaviria al interior de la colectividad. Aseguró que hay un compromiso total con el actual director.



Esta semana, 18 representantes liberales se declararon en rebelión frente a la posición del partido sobre la reforma de la salud. ¿Hay una fractura en el partido?

Tengo profundo respeto por mis compañeros miembros de la bancada de Cámara. Reiteramos el afecto y apoyo al expresidente César Gaviria y hemos sido claros en decir que como senadores aún no hemos ni siquiera considerado cambiar la declaratoria de partido de gobierno que hicimos al principio del periodo del presidente Petro. No creo que exista hoy una crisis ni que haya cambios profundos en la dirección o la conformación de la colectividad: estamos a pocos meses de unas elecciones locales que son muy importantes.

¿Cómo está el liderazgo del expresidente César Gaviria en la colectividad?

Pocas voces desconocen la condición de la jefatura del expresidente César Gaviria. Lo que pedían era que se les permitiera discutir el contenido de la reforma. En la bancada de Senado siempre hemos dicho que respaldamos al señor expresidente Gaviria como jefe único del partido.

¿Cómo van a hacer para traer a aquellos que están en desacuerdo?

Lograr construir entre todos el texto de la reforma de la salud permite superar cualquier situación dentro del partido. Lo que menos conviene en este momento es generar crisis al interior del partido, entendiendo que hay derecho a deliberar y que los liberales por naturaleza tenemos disensos.

Fabio Amín expresó su compromiso total con la dirección del expresidente César Gaviria. Foto: Facebook María Eugenia Lopera y Efe

¿Los congresistas del liberalismo que lleguen a apoyar la reforma del gobierno de Gustavo Petro podrían llegar a ser sancionados, como se anunció desde la dirección del partido en días pasados?

Lo que les he entendido a los representantes a la Cámara es que no hubo una discusión de bancada alrededor de la posición del partido (frente a la reforma de la salud). Yo sí recuerdo que en la bancada de Senado le confiamos al expresidente Gaviria la decisión con respecto a la posición de votar sí o no. Pero siempre en el entendido de que se abriera la discusión.



Los representantes a Cámara pidieron convocar a la bancada para tratar estos temas que son objeto de discusión. ¿Cuándo se podría dar esta reunión?

Se comprometieron a que la próxima semana se hiciera una reunión de bancada, que debe estar convocada para el martes o miércoles. Deberá tener un ambiente muy diferente a lo que se ha conocido a través de medios, con intercambios de comunicados del expresidente y de los representantes de la Cámara.

¿Cómo reciben en el partido Liberal el nombramiento de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior?

Para nadie es un secreto que Luis Fernando Velasco fue senador liberal, se conoce con la mayoría de nosotros. Yo creo que el ministro va a hablar con nosotros. Dijo que lleva poco más de dos años sin poder verse con el expresidente Gaviria, pero que si tiene la oportunidad hablará con él.

Precisamente, afirmó que quieren hablar con todo el liberalismo y que no descarta hacerlo congresista por congresista. ¿Cuál será la postura frente a la estrategia del voto a voto?

Dentro de la institucionalidad nosotros no vamos a hablar independientemente. Por supuesto que el ministro puede conversar con los senadores y los representantes, pero cualquier decisión se toma como partido.

Dentro de los partidos que formaban la coalición, el liberal ha sido el más apartado del Gobierno. ¿Cree que podría llegar el escenario donde se declare independiente o de oposición?

En este momento ni siquiera se ha revisado el tema. Nadie ha propiciado discusión sobre el cambio del carácter de la declaratoria de partido de Gobierno. Podrá suceder, pero no en el inmediato plazo. Y dependerá, por supuesto, de cómo seguimos discutiendo todas las reformas que el Gobierno ha presentado o que ha anunciado.

Parte de la bancada de Cámara del liberalismo con César Gaviria (de espaldas) Foto: Partido Liberal

¿Entonces no se ha roto la coalición aún?

Por el momento a nosotros no nos lo han notificado como Partido Liberal de manera directa. No tendríamos por qué darnos por aludidos. Salvo la profunda discusión que hemos propuesto alrededor de los temas que son líneas rojas dentro de la reforma de la salud, nosotros no hemos cambiado en nada la disposición de mantener la declaratoria de partido de gobierno.



¿Cómo analiza la salida de Carolina Corcho?

Con eso el presidente Petro envía un mensaje de diálogo y un puente para construir consensos alrededor de la reforma a la salud.

¿Qué expectativas tienen con el nuevo ministro de Salud?

Queremos esperar cuál es la propuesta del nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Le he escuchado que va a conversar sobre todas las líneas rojas, azules o verdes que han establecido los partidos de ‘la U’, Conservador y Liberal. Entiendo que hay una nueva disposición del Gobierno nacional y del nuevo ministro, y dentro del partido lo que vamos a hacer es seguir apostándole a las reformas que requiere Colombia.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

En Twitter: @PoliticaET