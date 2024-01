Expresidentes Duque y Santos respaldaron al gobierno ecuatoriano tras ola de violencia

Ecuador vive horas críticas luego de la ola de violencia que se desató en sus principales ciudades este martes 9 de enero. Después de que encapuchados se tomaron el canal estatal y amenazaron a los periodistas que estaban transmitiendo en vivo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, emitió un decreto en el cual establece la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y les ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares "bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos".



(En vivo Ecuador | Al menos ocho muertos y dos heridos dejaron ataques violentos)

La Cancillería colombiana rechazó los ataques y expresó su apoyo al gobierno ecuatoriano. Así también lo hicieron los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque.



Duque indicó: "Todo mi respaldo al presidente de Ecuador Daniel Noboa quien está enfrentando con determinación y valentía el crimen organizado y a esa nefasta relación de mafia y política que amenaza el Estado social de derecho y a la Democracia".



Santos, por su lado, escribió: "Total respaldo al gobierno del Ecuador y solidaridad frente a los recientes actos de violencia. El gobierno colombiano debe brindar todo el apoyo necesario".

Facebook Twitter Linkedin

Policías de Ecuador desplegados en las calles. Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por otra parte, indicó en su comunicado que "el Gobierno de Colombia expresa su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en la hermana República del Ecuador. En ese sentido, rechaza los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades del hermano país y expresa su solidaridad con los afectados".



La Cancillería hizo un llamado para que estabilice la seguridad y se restablezca el orden público en ese país. Por otro lado, expresó su apoyo al Gobierno de Noboa y a los ciudadanos ecuatorianos.

¿Qué está pasando en Ecuador?



Facebook Twitter Linkedin

Ecuatprianos retornan a sus casas Foto: AFP

Hombres con fusiles y granadas irrumpieron este martes en directo en un canal de televisión en Ecuador, en una jornada de terror en la que presidente Daniel Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y ordenó a los militares "neutralizar" a las bandas narcoriminales que intensificaron sus ataques.



"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno", expresó el mandatario a través de la red social X, mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios.El mandatario, de 36 años, ordenó además a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares (...) para neutralizar" a una veintena de grupos del crimen organizado a los que identificó como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".

El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados encapuchados entraron al canal TC Televisión en Guayaquil (suroeste) cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió durante al menos 30 minutos hasta que intervino la policía.

"No disparen, por favor, no disparen", gritaba una mujer en medio de detonaciones producidas en el set de televisión. Antes de que se apagaran las luces del set se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta de una persona.



(Puede leer: Abecé de la ley 'chao marcas', que mandatarios y gobernadores locales deberán aplicar)



Un periodista de TC envió mensajes por WhatsApp a un reportero de AFP indicando: "Por favor. Entraron a matarnos. Dios permita que esto no ocurra. Están al aire los delincuentes".

La Policía afirmó más tarde que puso fin a la toma del canal y que detuvo a 13 personas.



"Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito", señaló la policía por la red X. En marzo pasado, cinco sobres con pendrives cargados con explosivos fueron enviados a periodistas de varios medios, uno de los cuales resultó con heridas leves tras la detonación.



Noboa atribuyó la arremetida en las cárceles como una represalia por sus acciones para "recuperar el control" oficial de las prisiones y advirtió que no negociará con "terroristas".



REDACCIÓN POLÍTICA