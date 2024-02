Expresidente Uribe asegura que Mancuso sería repatriado a Colombia en dos semanas

Con un trino, el expresidente Álvaro Uribe anunció que fuentes le confirmaron que sería inminente la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia. Este actualmente se encuentra en Estados Unidos a la espera de que se resuelva su situación migratoria, pues ya cumplió su pena por narcotráfico.



“Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados”, fue el trino del exmandatario, que no reveló cuál sería la fuente de la información. El que gobernó a Colombia entre 2002-2010 ha tenido varios cruces con Mancuso, líder paramilitar que se desmovilizó precisamente en el gobierno Uribe.



En distintos espacios, el exjefe paramilitar, extraditado por temas de narcotráfico, ha llegado a hablar de reuniones con Álvaro Uribe cuando reste fue gobernador de Antioquia y ha hablado de posibles relacionamientos irregulares. Ante estas versiones, la cabeza del Centro Democrático ha negado cualquier posible cercanía con miembros a las Autodefensas Unidas de Colombia.



"Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba", fue el último comentario de Uribe en contra de Mancuso. Esto fue en diciembre, cuando el todavía detenido en los Estados Unidos dijo ante la JEP que se había reunido con el que entonces lideraba el departamento de Antioquia.

Según el expresidente, su finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, "inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad", afirmó.



Y agregó que Mancuso, quien está en Estados Unidos y durante los últimos meses ha dado varias declaraciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -fue admitido-

"tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA".

En una audiencia mixta, con Salvatore Mancuso asistiendo virtualmente, la JEP anunció su decisión de aceptarlo de manera excepcional como sujeto incorporado a la Fuerza Pública. Foto del 17 de noviembre de 2023 Foto: Nicole Acuña. JEP

Por otra parte, a comienzos de febreros, Mancuso estaba agendado para declarar ante la Fiscalía en el proceso que sigue contra Uribe por la presunta manipulación de testigos. Sin embargo, el exjefe paramilitar no pudo participar de la diligencia debido a un fuerte virus.



(También: El exparamilitar Salvatore Mancuso tiene 33 medidas de aseguramiento; esta es la nueva)





“Iba a declarar, pero desde el jueves pasado tiene ese virus y está bastante afectado. No ha podido atender ninguna diligencia por eso”, dijo una fuente a este diario con relación a la salud del exjefe de las Auc.



En cuanto al posible regreso de Mancuso, EL TIEMPO consultó al Ministerio de Justicia pero este no se ha manifestado por el momento.