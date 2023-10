Expresidente Uribe anuncia gira nacional para defenderse de su proceso

Nuevamente, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció frente a su caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, proceso estancado por cuenta de los tres intentos de la Fiscalía de precluirlo y las mismas respuestas negativas de la justicia.



El mandatario de Colombia entre 2002-2010 volvió a dar algunos de los argumentos que ha hecho frente a su caso. Lo diferente fue que anunció una gira por las ciudades y universidades del país para defenderse. “Voy a ir a todas las ciudades colombianas para hablar de este asunto (…) Voy a pedir espacio en las universidades para debatir mi caso”, fue el mensaje del mandatario.



Frente a su defensa, este volvió a decir que “siempre” pidió verificar las informaciones que llegaban en su contra. En ese sentido habló de las supuestas visitas a presos de Iván Cepeda para ofrecerles beneficios para que hablaran en su contra.

Primeros argumentos sobre decisión del Tribunal.

“No hay un solo elemento de prueba de que algún caso fuera por mi iniciativa. Nunca fue por mi iniciativa”, dijo el expresidente, que aseveró que no hay forma de que alguien pueda decir que no buscó la verdad del caso.



En ese sentido afirmó que nunca tuvo como política la entrega de dádivas o beneficios para buscar declaraciones a su favor. “Todas las declaraciones se enviaron a la corte, sin selectividad, en la forma en que se recogieron”, comentó Uribe, que a renglón seguido cuestionó que la Corte Suprema considerar que parte de sus acciones eran para “engañar”.



En esa línea reiteró la tesis de que Vicky Jaramillo fue la persona que lo buscó para decir que Juan Guillermo Monsalve “quería decir la verdad en su caso”. Es este uno de los principales testigos en el caso, pues primero fue uno de os que vinculó a los hermanos Uribe Vélez con grupos paramilitares y luego fue el que aseveró que el exmandatario lo buscó para que cambiara su versión.



En esa línea, Álvaro Uribe aceptó que puede haber algunas inconsistencias en el tema de Vicky Hernández, pero se debe a temas de confusión de detalles, pero que supuestamente el hecho cierto es que esta supuestamente le informó sobre Monsalve. En ese sentido negó tener relación con la familia de Enrique Pardo Hasche, señalado por supuestamente buscar cambiar la versión de Monsalve.



“Con Álvaro Hernán Prada, solo hablé de que había un preso que quería hablar la verdad”, dijo el exmandatario frente a las supuestas gestiones de Prada para también influenciar el testimonio del que sería paramilitar.



El líder del Centro Democrático también se manifestó a la versiones de alias Tuso Sierra sobre el supuesto ofrecimiento de beneficios por parte de Iván Cepeda para que hablaran en contra de Álvaro Uribe. Este último recalcó que no conoce a Sierra y que incluso lo extraditó, esto como una garantía de que no habría convenido con este testimonios a su favor.



En su defensa también volvió a hablar del tema de las reuniones de la exfiscal Hilda Niño y del abogado Diego Cadena. Asimismo, negó que haya ordenado pagos humanitarios y se mantuvo en que solo fue avisado de estos por Cadena un año después de que los hiciera.