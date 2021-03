Expresidente Ernesto Samper fue vacunado contra el covid-19

El exmandatario Ernesto Samper Pizano fue vacunado este martes contra covid-19.



La aplicación de la vacuna fue en un centro de salud del norte de Bogotá y el exmandatario acudió acompañado de sus escoltas y un familiar.



“La mejor recomendación que puedo hacer en este momento es que nos sigamos cuidando, porque ese tiempo que nos vamos a ganar, es el tiempo que necesitan los colombianos que no se han vacunado. Todos tienen derecho a la vacuna, no solo los de nuestra edad, los jóvenes, todos los colombianos deben tener derecho a la vacuna", advirtió Samper en un video publicado en sus redes sociales.



Asimismo, sentenció que "no hay que tenerle miedo a la vacuna, la mejor vacuna es la que le ponen a uno. Todas son efectivas. Para reducir lo que más nos interesa que es la diferencia entre la vida y la no vida”.



También agradeció a las autoridades que organizan la vacunación.



“Mis agradecimientos por la excelente organización a la EPS, a la Alcaldía de Bogotá, al Ministerio de Salud y al gobierno de la China que ha hecho posible que se haya podido comenzar esta etapa de vacunación de todos los colombianos”, expresó el expresidente Samper.



Samper Pizano espera recibir su segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 en los próximos 20 días.

Hoy con alegría y gratitud les comparto que recibí la primera dosis de la vacuna. Agradezco la gestión de las autoridades que han hecho posible que inicie la vacunación e invito a los colombianos a confiar en la ciencia y a vacunarse. pic.twitter.com/Rd5C2olrxI — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 30, 2021

Por su parte, el senador y aspirante presidencial del partido Verde, Iván Marulanda, fue vacunado este miércoles.



"Fui llamado por la EPS, me llegó el turno de la vacuna por razón de mi edad. Pienso en la urgencia de que cada mujer y hombre de mi país sean vacunados", escribió en Twitter.



Fui llamado por la EPS, me llegó el turno de la vacuna por razón de mi edad. Pienso en la urgencia de que cada mujer y hombre de mi país sean vacunados. pic.twitter.com/BEIzhhvtKL — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) March 31, 2021

