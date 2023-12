'Fuerza Pública se va a sentir más restringida para hacer requisa y decomisos': Duque

Durante la mañana de este lunes 11 de diciembre, el expresidente Iván Duque se refirió a la controversia que se ha generado por la derogación del Gobierno Nacional a un decreto que reglamentaba el proceso policial “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”.



(Le recomendamos leer: Controversia por decreto sobre porte de drogas en espacio público).

Según la medida, con la derogación del decreto se busca evitar “la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas”.



Dicho decreto había sido firmado por el expresidente Iván Duque en 2018, quien aseguró en diálogo con Blu Radio que "la medida buscaba fortalecer aspectos del código de la Policía para combatir el tráfico de drogas".



El exmandatario también aseguró que los "jíbaros" de muchos parques se llenaban de dosis mínima para tomarse los entornos y que se limitaba a la Fuerza Pública para confiscar esa droga.



(Le podría interesar: Gobierno derogó decreto que definía procedimiento policial en casos de porte de drogas).



"En Colombia se descriminalizó la dosis mínima hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no puedan existir las sanciones administrativas y por eso me llama la atención que el Gobierno, que habla tanto de Portugal y España, en esos países hay sanciones administrativas a la posesión de droga en espacios públicos", comentó el expresidente.

Facebook Twitter Linkedin

Venta de marihuana en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según Duque, "una cosa es que alguien pueda tener la libertad de consumir, pero lo que no puede es ir en detrimento del interés general consumiendo en los espacios seguros".



"A mí me preocupa la desorientación de la Fuerza Pública porque se va a sentir más restringida para hacer la requisa y los decomisos", aseguró el expresidente ante la derogación del presidente Petro,



El exmandatario también recordó que el decreto estaba vigente hasta el 7 diciembre y se cuestionó sobre los métodos que usarán los policías para el control de estupefacientes, luego de las nuevas medidas.



(Además: Fiscal Barbosa critica derogación de decreto sobre porte de droga de Presidente Petro).



"Hacer el decomiso es para proteger el interés general. Por más que mucha gente intente justificar que el consumo en parques es inofensivo, eso no es cierto. Usted no sabe qué sustancia está consumiendo. El espacio público es el espacio de todos", afirmó el expresidente.

Facebook Twitter Linkedin

Venta de marihuana en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Finalmente, el exmandatario dijo que "no podemos ser hipócritas. Aquí no se trata de ponernos de puristas, se trata de entender que sí hay una decisión de la Corte, respecto al consumo, pero ese consumo no puede parar por encima de los derechos de todo el mundo y del interés general".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...