Exfuncionarios del gobierno Duque rechazan declaraciones del presidente Petro en entrevista con EL TIEMPO

Treinta altos exfuncionarios que hicieron parte del gobierno de Iván Duque expresaron en las últimas horas su rechazoa las declaraciones que el presidente Gustavo Petro dio sobre el mandato anterior en su entrevista exclusiva con Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO

En un comunicado a la opinión pública, exministros y jefes de las principales entidades durante la administración de Iván Duque aseguran que las palabras dichas por el presidente Petro "son aseveraciones que no sólo carecen de fundamento, sino que también menoscaban la honorabilidad y el compromiso ético con el que cada uno de nosotros ejerció su cargo, además, de significar un agravio a tantos servidores públicos que durante varios gobiernos han ejercido una labor técnica, eficaz y alejada de la política, y siempre al servicio de todos los colombianos".

La carta de los exfuncionarios del gobierno Duque

En la entrevista publicada este lunes a través de los distintas plataformas de EL TIEMPO, al ser interrogado por las reiteradas ocasiones en las que aseguró que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente en medio de sus campañas presidenciales, el presidente Petro manifestó: "La foto que me tomaron con (Antanas) Mockus fue en 2018, perdimos y esa es la realidad. Luego asumió Duque y su gobierno representó la entrega del poder ejecutivo a las mafias. Ante tal situación, es imperativo tomar medidas. En cualquier área que reviso, en la que me involucro, encuentro expoliación y robo y, lamentablemente, la Fiscalía no investigó, ya sabemos por qué".

"No niego que en mi gobierno pueda ocurrir lo mismo, por eso he instruido a los ministros que no encubran nada. La situación que heredamos da asco, la corrupción no conoce límites y parece que algunos la consideran un derecho. Es necesario actuar. Ningún gobierno está exento de enfrentar incidentes de corrupción y, sobre todo, cuando las mafias han cooptado a las instituciones y se han arraigado en ellas. En este gobierno tenemos cero tolerancia con ese oscuro legado. Por ello, hemos emprendido todas las acciones necesarias para honrar nuestra promesa de integridad", agregó el primer mandatario.

Este martes, exfuncionarios del Gobierno Duque y firmantes de la misiva (María Victoria Angulo, Alicia Arango, Lina Arbeláez, Gloria María Borrero, Alejandra Botero, Guillermo Botero, Felipe Buitrago, Angel Custodio Cabrera, María Paula Correa Susana Correa, Carlos Eduardo Correa, Tito Crissien, Juan Francisco Espinosa, Nancy Patricia Gutiérrez, Ximena Lombana, Jefferson Mena, Diego Mesa, Diego Molano, Víctor Muñoz, Angela Orozco, Clara Parra, Daniel Palacios, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Fernando Ruiz, Carmen Ligia Valderrama, Andrés Valencia, Carmen Vásquez, Germán Quintero y Rodolfo Zea), manifiestan que trabajaron "incansablemente por el bienestar y el progreso del país, guiados siempre por los más altos estándares de integridad y transparencia. Cumplimos con nuestras responsabilidades con dedicación y un firme compromiso con los principios democráticos y el estado de derecho".

Asimismo, remarcaron: "Ningún gobierno está exento de desafíos y reconocemos que la corrupción es un mal que debe ser combatido con vehemencia. No obstante, es imprescindible que acusaciones de tal magnitud se fundamenten en evidencia concreta y no en generalidades que buscan menoscabar el buen nombre de muchos funcionarios, así como nuestra institucionalidad y la voluntad de tantas personas que han sido parte de la construcción de este país, todo ello, con el propósito de distraer a la opinión pública de los graves sucesos que día tras día preocupan a los colombianos, como la seguridad, los y reiterados hechos de corrupción, la evidente desaceleración económica y la amenaza a nuestra soberanía energética".

