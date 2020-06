‘Me preocupa que 2022 vaya a ser igual a 2018’: Camilo Romero

El exgobernador de Nariño Camilo Romero le explicó a EL TIEMPO en qué consiste el camino que comenzó a recorrer de cara al 2022 y que podría terminar, eventualmente, en una candidatura presidencial. Dice que más que personalismos, lo importante es construir propósitos con la ciudadanía.



¿Qué pasos ha dado en este camino a 2022 y que podría terminar en una candidatura presidencial?



Antes que imponer personalismos, lo que quiero es encontrar propósitos comunes con la gente, con la ciudadanía, marcar una ruta, y eso era lo que estábamos haciendo cuando llegó esta pandemia.

¿Cómo sería ese componente ciudadano?



Nosotros no vamos a entrar aquí a dividir más, a polarizar más. Yo creo que si alguna situación merece un poco de atención es lo que significa la ciudadanía versus una acción política en Colombia, que ha sido absolutamente prepotente con la inmensa mayoría de los colombianos y ha trabajado solo para unos pocos intereses. Nuestro esfuerzo ahora está encaminado a plantearse unos propósitos para el país.



(Le puede interesar: 'Estamos a un solo paso de lograr la ley Gilma Jiménez')



¿Y cuáles son esos propósitos?



Lo primero que creo es que el país, y sobre todo ese sector ciudadano, no puede seguir sujeto a personalismos. A mí eso me aterra y me preocupa que el 2022 vaya a ser igual al 2018, y es ahí donde uno dice que hay que seguir recorriendo el país y hablando con la gente. Creo que hay que trazarnos un propósito vital y es salir vivos, salir bien y lo menos golpeados posible de esta pandemia.



¿Qué otro propósito hay?



Me parece clave un propósito fundamental, que es ser capaces de fomentar un diálogo de esos más de diez millones de colombianos –que, estoy seguro, después del 2018 han aumentado–, orientado a una decisión de cambio para este país. El propósito fundamental debe ser derrotar a esa vieja lógica de poder en el gobierno enraizada en nuestro país desde hace más de 200 años.

Antes que imponer personalismos, lo que quiero es encontrar propósitos comunes con la gente, con la ciudadanía, marcar una ruta FACEBOOK

TWITTER

¿Y hay propósitos comunes para la ciudadanía?



Es imposible que no podamos juntarnos más de diez millones de colombianos que ya en las urnas se han expresado pidiendo un camino distinto al tradicional. Esos propósitos comunes pueden ser la defensa de la vida, de la gente, del territorio, la lucha contra la corrupción, reglamentar el sistema de salud y la defensa de lo público.



(Recomendado: Uribe habla de dos periodistas cercanos al uribismo con perfilamientos)



¿Cómo ve a los sectores alternativos y de izquierda de cara al 2022?



Yo creo en la fuerza de la ciudadanía por encima de toda estructura. Mucha de esa ciudadanía está dentro de agrupaciones políticas alternativas, en varios procesos sociales, locales, regionales o nacionales que son interesantes, y yo lo que creo es que hay que sacar a ese sector de la dinámica de intentar encontrar la fórmula mágica para juntar a sus dirigentes. Yo creo que allí estamos en un camino equivocado, porque finalmente estamos con personalismos. Veo un sector alternativo con posibilidades, pero mi esperanza está en la ciudadanía, en la gente.



POLÍTICA