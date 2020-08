¿Cree que el alcalde Daniel Quintero se quiere apoderar de EPM?

Hemos presenciado en los últimos días un timonazo muy raro en Empresas Públicas de Medellín (EPM). Es como si el alcalde Daniel Quintero se quisiera apoderar de la empresa. ¿Cree que es así?



Es algo que muchos todavía no comprendemos. Y que demuestra que los intereses que tiene el alcalde Daniel Quintero en eso no son nada santos, y son muy diferentes a los que han regido la empresa. Él lo ha presentado ante la opinión como un problema de empresarios, entre ricos y pobres, que es un problema de lucha de clases.



¿Y no lo es?



No lo es. Por el contrario, creo que está poniendo en riesgo la empresa, acabó con el gobierno corporativo de una empresa que se ha hecho grande durante más de 65 años. Acabó con una relación de confianza en muy pocos meses, no solamente en EPM, sino en toda la ciudad, entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil, que había llegado hasta ahora a buen término. Está poniendo en riesgo injustamente también el pago del seguro de los recursos de Hidroituango. Dice que su lucha es por recuperar 9,9 billones de pesos, y, por el contrario, está es poniendo en riesgo 16 billones de pesos.



¿Cómo así?



Es que el proyecto, si bien costaba inicialmente 12 billones de pesos, luego, por lo que todos conocemos que sucedió en Hidroituango, podría llegar a valer 16 billones. Esta diferencia de 4 billones era justamente la que venía pagando el seguro, y este señor puso eso en riesgo, quién sabe con qué intereses.



A ese modelo de administración pública que se ha venido desarrollando en Medellín, muchos le atribuyen su salida de la coyuntura de ciudad inviable, que frustró el desarrollo de Medellín entre los años 80 y 90. ¿Eso es lo que está amenazando el alcalde Quintero?



Sí. Cuando Medellín tocó fondo como la ciudad más violenta del mundo en 1991, casi que de inmediato se generó un matrimonio entre el sector público, el privado, las universidades y la sociedad civil, el cual ha permitido que la ciudad avance. Pero es claro que en tan solo siete meses de gobierno, lo que hizo Daniel Quintero fue acabar con la confianza que existía entre estas instituciones. La pregunta es: ¿cuáles son sus intereses? Él dice ser independiente, no lo es. No hay sino que ver cómo ganó en campaña. Y quiénes son sus jefes, porque sí los tiene.

¿Quiénes son?



Pues uno de sus grandes jefes en Antioquia es Luis Pérez, sin mencionar los jefes que tiene en Bogotá.



¿Como Gustavo Petro?



Ellos sí se parecen en cosas, en ese discurso de lucha de clases, en disputas entre ricos y pobres, en dividir al país. La diferencia entre ellos dos es de empaque.



¿Cuál sería el impacto si las calificadoras de riesgo siguen viendo que en EPM hay un gobierno corporativo amenazado?



Las consecuencias fueron inmediatas. Calificadoras de riesgo como Fitch bajaron la calificación de triple B a tiple B menos. Y mucho cuidado, no es como él lo quiere hacer ver, que todo es por una demanda a los constructores para recuperar unos dineros. Las calificadoras de riesgo bajaron la calificación porque no confían en el presidente de la junta, que es él como alcalde; porque no confían en el gerente general de la empresa, que el alcalde puso, y porque violó el gobierno corporativo. Y cuando bajó la calificación, mire lo que pasó: los bonos que tiene EPM en el mercado inmediatamente se fueron al piso. Y, ojo, este señor está poniendo en riesgo no solo a EPM y a la ciudad, sino a las pensiones de muchos colombianos. De manera irresponsable ha querido mostrarse como un Robin Hood, cuando no lo es. La máscara se le va a ir cayendo. Quienes lo apoyaron están arrepentidos y preocupados. Hay bancos hoy a nivel nacional e internacional que, después de haber aprobado créditos a algunas filiales de EPM, han parado los desembolsos. No sienten confianza. Claramente, el problema no era de una junta, como él lo quiere hacer ver en EPM. El problema es él y el gerente. Y las intensiones que Quintero tiene en todo esto.



Según dicen, más de 50 personas a las que les fue ofrecido un cargo en la junta de EPM dijeron que no. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay confianza para estar ahí. La confianza hay que construirla, y este alcalde la ha destruido.

¿Existe algún acuerdo implícito en la ciudad para rechazar dichos nombramientos?



Aquí lo que existe es una gran preocupación por todo lo que hay detrás, no solo en EPM, sino en la alcaldía. Hay hasta movimientos de revocatoria del alcalde.



¿Usted está con eso?



No. Pero sí vale la pena analizar que las cosas definitivamente tienen que ir muy mal para que en tan solo siete meses de gobierno ya haya movimientos de revocatoria, liderados por ciudadanos. A EPM le están acorralando su talento humano. La gente hoy en EPM tiene miedo, tristeza, susto, no hay sino que ver las declaraciones de la presidenta de Sinpro, sindicato de profesionales de EPM, que hace duras críticas frente al presente y al futuro de la empresa.

Pero Sinpro comienza a hablar de otras cosas muy horribles. De hombres de maletín que aparentemente van a donde constructores y contratistas a pedirles plata, para destrabar cosas… Y que hubo compra de votos. ¿Usted cree en esas denuncias?



Estoy recogiendo testimonios, pero la gente tiene mucho miedo. Lo que podría haber detrás de todo esto es un tema de corrupción.



¿Usted cree que el alcalde Daniel Quintero pateó el tablero por motivos políticos?



Estoy convencido de que en poco tiempo ha logrado destruir uno de los activos más importantes que ha tenido esta región, luego de superar adversidades tan grandes. Ahora dice que nada le funciona a EPM. Tan raro, una empresa que en pocos años no ha hecho sino girar billones y billones de pesos al municipio para invertir en lo social. Es que esos discursos populistas y de lucha de clases, que van dirigidos justamente a destruir sobre lo que ha dado resultado, y acabar con un motor de transformación tan importare como lo es EPM, generan un riesgo que debe motivar reflexión de la ciudadanía.

Es que no más en 2017, EPM le hizo transferencias al municipio de Medellín del orden de 1,5 billones de pesos. Mucha plata, para estar jugando con eso…



Tuvimos el año pasado, cuando terminábamos el gobierno, las utilidades más grandes en la historia de EPM, superiores a los 2,6 billones de pesos. Esa es la empresa que él dice que no sirve. Este año las transferencias son cercanas a los 1,4; 1,5 billones de pesos. ¿A dónde van? Especialmente a los sectores más vulnerables de la ciudad, a educación, a salud, a inversión en infraestructura. EPM ha sido un motor de desarrollo social, y según él, eso no le sirve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué se quiere tomar EPM? ¿Por qué arrinconó a los técnicos que han hecho grande a EPM? ¿Cuáles son sus intenciones? Y advierto algo: con el manejo que le está dando a la empresa, y con la crisis que hemos tenido estos meses, las transferencias a la ciudad el año entrante pueden caer fácilmente en 600.000 millones de pesos o menos.



¿Sabe por qué me gusta entrevistarlo, doctor Federico? Porque usted es todo, menos asintomático… Es decir, contesta lo que se le pregunta. Por eso le pregunto: ¿qué opina de la columna de ayer en EL TIEMPO del exvicepresidente Vargas Lleras?



Lo que el doctor Vargas Lleras menciona en su columna hace parte de las investigaciones de los entes de control, que son los que deben dar respuesta a qué fue lo que pasó. Quien haya cometido errores, tendrá que responder.



Vargas Lleras enumera hechos ciertos como el colapso del túnel de desvío, túneles sin compuertas, obras sin licencia ambiental, etc. Y le echa la culpa al gobierno corporativo de EPM…



Por todo eso tendrán que responder los que hayan tomado decisiones equivocadas. Las investigaciones tienen que seguir. Germán Vargas es una persona inteligente, y está bien que exija claridades, pero tiene que tener mucho cuidado en convertirse en el mayor defensor político del alcalde Quintero, sin entender bien qué es lo que hay detrás y cuáles son esas intenciones. Yo también reclamo y les pido a los órganos de control que aclaren todo. Desde la contratación del proyecto, que a mí no me correspondió. A mí me tocó liderar una crisis cuando se generó el colapso del túnel y luego dejar ‘enrutado’ el proyecto para que el seguro respondiera. Y avanzar con el equipo de EPM, la junta y su gerente para que el seguro respondiera, lo cual ya estaba haciendo.

¿Y eso se ha puesto en riesgo?



Sí. Germán en su columna dice muchas verdades, y uno no puede tapar el sol con las manos. Pero no necesariamente el tema es la junta de EPM, sino decisiones técnicas que tomaron los de la junta de Hidroituango. Originalmente, EPM y la sociedad Hidroituango empezaron a construir el proyecto, que incluía dos túneles con compuertas, y luego se cambiaron por decisiones técnicas en el plan de aceleración que definió el gobierno anterior de Sergio Fajardo. Aquí el tema es que cada uno responda por lo que tiene que responder.



Vargas dice que la baja calificación de Fitch fue por la incertidumbre ante la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, y no por la crisis en la junta de EPM…



No es correcto. Claro que hay unos riesgos. Pero la calificación la bajan es por el tema de cómo el alcalde acabó con el gobierno corporativo de un plumazo.



¿A la colaboración público-privada se le está justificando todo, como dice Vargas?



No creo. La participación de los empresarios, de la academia y de la sociedad civil es fundamental en la construcción colectiva, lo cual no quiere decir que quienes tengan que responder no lo hagan.



Entonces, ¿cuál es su conclusión sobre la columna de Vargas?



Cuando hay algunas verdades y algunas imprecisiones mezcladas, se termina perdiendo la verdad y la objetividad de la discusión. Me parece bien que él reclame. Lo que no creo que hoy sea correcto es cuestionar o juzgar en términos generales un proceso de construcción colectiva que ha permitido que la región avance a lo largo de tantos años. La participación de cada uno de estos empresarios en esa junta de EPM, como en cualquier junta del sector público, no implica llegar a defender intereses particulares. Por el contrario, supone un gran riesgo para esos miembros. Lo que le molesta a Germán, seguramente con razón, no lo debe llevar, repito, a convertirse en el padrino político de quien, en mi concepto, ha tomado malas decisiones, no solo en el ámbito de EPM, sino en la alcaldía. Debería enterarse un poco de lo que está pasando en Medellín, pero no solo de oídas. Y se lo digo con el mayor respeto. Hoy uno de los mayores defensores públicos que celebra todo lo que hace Quintero en Medellín y con EPM es Gustavo Petro. Recordemos que Quintero fue su jefe de debate en Antioquia en la anterior campaña presidencial.

¿Es cierto que Quintero logró juntar, pero en su contra, sectores que antes no se podían ver, como el fajardismo, el alonsismo, el ramismo, el uribismo y a Federico Gutiérrez? Hay hasta ‘verdes’, parte del Polo y parte de quienes lo apoyaron en campaña, en su contra…



Así es. Por eso lo de hoy no es partidista, sino que hay un factor común, que es la preocupación por el manejo que Quintero le está dando a la ciudad. Eso exige tener contexto, para que Germán no termine validando cosas mal hechas y de las cuales no está enterado en profundidad.



Como se lo decía. Usted tibio, ¡nunca!



¡Jamás!



Pausa para hablar de su futuro político. No quiso aceptar el Ministerio de Defensa que le ofreció el Presidente porque se iba a estudiar inglés. ¿Aprendió?



Mi prioridad era mi familia. El acuerdo que yo había hecho con Margarita, mi esposa, y con mis pequeños, era que una vez termináramos la alcaldía, buscaríamos un espacio para estar juntos y la idea era irnos a estudiar inglés. Pero la pandemia no dejó.



¿Dónde se ve políticamente en el futuro?



María, a mí me preguntan mucho qué voy a hacer en los próximos años, y tengo una cosa clara: es un tema de vida, y es la vocación de servicio público. Ahí seguiré, trabajando por mi ciudad, por mi departamento y por mi país. Y eso lo voy a hacer desde donde pueda. Y lo seguiré haciendo como independiente. Mi propuesta será buscar una unidad alrededor de un proyecto común que hoy le falta al país.



¿Qué opina de la situación del expresidente Uribe?



Es muy difícil y compleja. En mi concepto, debería haber podido llevar su proceso ante la Corte en libertad.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO