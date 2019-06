Por un voto, el uribista Everth Bustamante no hará parte de la CIDH

Al exguerrillero y exsenador Everth Bustamante no le alcanzaron los votos para ser elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bustamante, cuya aspiración fue cuestionada por un panel de expertos encargado de evaluar a los candidatos, por no cumplir con los requisitos para hacer parte de la comisión, obtuvo 21 votos en la elección que se realizó este viernes en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realiza en Medellín.



Quienes sí resultaron elegidos fueron Esmeralda Arosemena de TroItiño, de Panamá (26 votos), Margaret May Macaulay, de Jamaica (25 votos), Edgar Staurdo Ralón, de Guatemala (23 votos) y Julissa Mantilla Falcón, de Perú (22 votos).



El panel de expertos consideró a comienzos de este mes “que la información recabada en relación a Everth Bustamante García, incluida la información proporcionada por el candidato a través de su sitio web, no le permite concluir que cuenta con el requisito de reconocida versación en Derecho internacional de los derechos humanos.



Asimismo, de la misma información, el Panel consideró "que la trayectoria y trabajo actual del candidato, dejan dudas sobre su independencia e imparcialidad política a los ojos de un observador razonable".

Según el informe, solo las tres mujeres aspirantes reunían las condiciones necesarias para llegar a la CIDH y no solo expresaron sus reservas acerca de Bustamante, también lo hicieron con al tiempo que expresaba sus reservas sobre Bustamante y Edgar Staurdo Ralón, pues ambos “no han logrado demostrar que reúnen las calidades de reconocida versación en derechos humanos e independencia requeridas para ser comisionados”.



