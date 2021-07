Cuestionan que Congreso no haya legislado sobre eutanasia

Nuevamente fue la Corte Constitucional y no el Congreso, que en 20 años no ha podido decidir sobre el tema, la institución encargada de tomar decisiones sobre el derecho a morir dignamente en Colombia o la llamada eutanasia.

Así lo consideraron varios congresistas, tras conocerse la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que amplió el derecho fundamental a morir dignamente a los pacientes no terminales luego de estudiar una demanda que así lo solicitaba.



(Vea también: Corte Constitucional amplía la eutanasia a pacientes no terminales)



En concreto, la Corte condición el artículo 106 del Código Penal que habla sobre el homicidio por piedad o eutanasia para decir que no es delito "cuando sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".



Además, la Corte reiteró el exhorto al Congreso que ya había hecho en seis ocasiones para que "avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho".



Justamente varios congresistas lamentaron que sea nuevamente la Corte Constitucional la que tome decisiones frente al tema y no el Congreso, que es el órgano natural para ello.



"Es una lástima que el Congreso no haya regulado el derecho a morir dignamente en Colombia, a pesar de que hace más de 20 años la Corte ha dicho que es un derecho fundamental. Celebro este pronunciamiento de la Corte Constitucional, creo que va en la dirección correcta de garantizar el derecho fundamental a morir dignamente", manifestó el representante Juan Fernando Reyes, quien había presentado un proyecto para regular la eutanasia en el país.



En el mismo sentido se pronunció el representante César Lorduy, quien en todo caso celebró la decisión de la Corte.



"Poco a poco la Corte Constitucional ha eliminado casi todas las barreras que han impedido el efectivo derecho fundamental a morir dignamente, alejándolo con claridad del homicidio por piedad. Lamentable que en el congreso, a pesar de los reiterados exhortos de la Corte, ese derecho hasta ahora no haya sido aprobado, como fundamental por el Legislativo", manifestó Lorduy.



Por su parte, el senador Armando Benedetti calificó como "agridulce" la decisión.



"Es un momento agridulce. Dulce porque, por primera vez, vamos a tener una reglamentación de la eutanasia, cosa que ha debido hacer el Congreso hace más de 25 años. Agrio porque da pena que el Congreso no haya legislado sobre eso, y es otra vez la Corte quien legisla", apuntó Benedetti.



Un pronunciamiento similar fue el del representante de Alianza Verde Mauricio Toro, quien dijo que "la Corte Constitucional avanza en la garantía de los derechos fundamentales y la dignidad de todos los colombianos. Mientras tanto, el Congreso sigue atrapado en discursos moralistas y religiosos que impiden legislar a favor de las libertades religiosas".



