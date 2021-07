Duro pulso por resolución sobre la eutanasia

En cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional para que reglamente y haga cumplir el derecho a la eutanasia en el territorio colombiano, el Ministerio de Salud expidió la resolución que establece las reglas de juego para la utilización de ese procedimiento médico. Sin embargo, como era de esperarse, el tema desató toda una polémica.

En la resolución, de 36 artículos, se marcan rutas, plazos e instancias para garantizar el derecho a morir con dignidad, que en el país han logrado, después de sendas batallas jurídicas a través de la acción de tutela, decenas de personas.



Los requisitos infaltables para que se pueda acceder a este derecho son, en esencia, tres: "La presencia de una condición clínica de fin de vida (enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal o agonía); tener un sufrimiento secundario a la enfermedad" y, clave, estar en pleno uso de las facultades mentales para expresar y reiterar la solicitud de eutanasia de manera directa. Cabe anotar que solo aplica para mayores de edad.



La decisión se puede comunicar a cualquier médico, no necesariamente al que está atendiendo la condición de la persona. Ese médico tiene la obligación de reportar el caso ante las autoridades de Salud para activar el protocolo.



A pesar de lo establecido, la resolución no dejó contestas a ninguna de las partes. Las críticas llegaron desde los sectores liberales, que piden que este derecho no sea tan restringido, hasta sectores conservadores y cristianos que piden que prevalezca "el derecho a la vida".



El representante liberal Juan Fernando Reyes, quien ha presentado varios proyectos de ley para regular la eutanasia, aseguró que esta resolución trae nuevas barreras para las personas que buscan acceder al derecho a morir dignamente.



“La Resolución establece un nuevo obstáculo para que las personas accedan al procedimiento, y es que, en la revisión del contenido de la solicitud, el Comité Científico deberá verificar que el paciente reciba cuidados paliativos para pronunciarse sobre su solicitud, lo cual puede ir en contra de la voluntad del paciente y de la misma naturaleza de su padecimiento”, dijo Reyes Kuri.



Por otra parte, también advirtió que la resolución dejaría por fuera varias posibilidades como: el trato a menores de 18 años, la aplicación del procedimiento a través de consentimiento sustituto o la inclusión de patologías que no siendo terminales generan sufrimientos intolerables para el paciente.



En contraposición, el senador del partido cristiano Colombia Justa Libres rechazó la resolución pero por una razón totalmente opuesta: considera que con la euatansia se afecta el derecho a la vida.



Por ello, anunció que interpondrá acciones legales.



"Rechazo la resolución 971 de para la práctica de la eutanasia, y anuncio que procederemos con medidas legales para proteger el Derecho Constitucional de la vida. El Estado debe priorizar tratamientos para eliminar el sufrimiento humano y no al humano que sufre", indicó Rodríguez.



