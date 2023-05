“Una Antioquia viva”, es el lema del movimiento con el que el liberal Eugenio Prieto Soto oficializó su precandidatura a la Gobernación de Antioquia el pasado 28 de abril ante la Registraduría y con el cual empezó ya a recoger firmas.



(Le puede interesar: 'La 'paz total' no se nos puede convertir en otro Caguán': gobernador de Sucre)

En diálogo con este diario, el precandidato señaló que las líneas de su campaña pasan por el impulso de oportunidades, seguridad y sostenibilidad para el departamento. “La inseguridad está aumentando en el país y en el departamento de Antioquia. Hay presencia de las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’. Hay que darle tranquilidad a la ciudadanía”, apuntó.



Para esto, habla de la necesidad de “integrar sectores y actores a un proyecto que permita conversar, dialogar y acordar un norte de presente y futuro”.



Prieto es parte una coalición con partidos de ideologías cercanas que se han unido para integrar propuestas en común y de la cual se espera elegir un único candidato para el mes de julio. De esta alianza hacen parte también Juan Diego Gómez (Partido Conservador), Mauricio Tobón y Andrés Julián Rendón (Centro Democrático).

Facebook Twitter Linkedin

Eugenio Prieto Soto en la reserva El Romeral, del Valle de Aburrá. Foto: Cuenta oficial de Twitter @EugenioPrietoS

“Hemos venido teniendo conversaciones estratégicas con sectores políticos, económicos y culturales”, afirma el precandidato que, hace pocas semanas sostuvo una reunión con el presidente del Partido Liberal, Cesar Gaviria, con el objetivo de conseguir el aval de esta colectividad.



Prieto ocupó la Gobernación de Antioquia entre 2002 y 2003 tras el asesinato de Guillermo Gaviria Correo y fue director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que presidió el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, donde estuvo al frente de la resolución de las crisis de la calidad del aire, la regeneración de los ecosistemas urbanos y los problemas de movilidad.



(Además: Rodrigo Lara confirma que va por firmas: 'Me liberé de las cárceles partidistas')



Sobre la posibilidad de aliarse con Gutiérrez en las próximas elecciones regionales, Prieto expone que ya hubo acercamiento. “Aspiramos a hacer fórmula con Federico Gutiérrez. Esperemos que tome la decisión de ser candidato a la alcaldía”, comentó.



El exsenador de la República también se refirió a la gestión del actual gobierno y aseguró que hay un estado de incertidumbre a nivel nacional. “Queremos construir paz territorial, pero el tema de la ‘paz total’ hay que revisarlo con detenimiento. Que no se desmoralicen la fuerza pública y los que están invirtiendo. El Presidente no debe dividir los territorios, no puede dividir a los sectores, en ese orden de ideas, la polarización le hace mucho daño a este país”, dijo.



Asimismo, manifestó no recibir bien las acciones que ha adelantado por la concertación de las reformas el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. “Planteó que sólo son liberales quienes están del lado del presidente Petro, lo cual es equivocado e irrespetuoso de quienes hemos construido este partido. Así no se debe construir el acuerdo hacia el cual queremos avanzar como país”, expuso.



(Lea también: 'Salida de Corcho abrió puertas para negociar': Dilian Francisca Toro)



Sobre la propuesta de transitar hacia un Estado federado en Colombia, el precandidato se muestra mesurado. Afirma que se debe fortalecer la autonomía de las regiones dentro de los mecanismos actuales que permiten la Constitución.



“Soy respetuoso y se lo he dicho a varios de mis compañeros: tenemos que aterrizar el debate frente a la capacidad jurídica que permite la Constitución del 91. Hoy tenemos unas posibilidades de acuerdo a la Ley Orgánica 1454, la cual nos quedó debiendo mucho en ordenamiento territorial, pero tiene posibilidades en asociatividad de sectores públicos y privados. La discusión no debe estar entorno a una reforma constitucional”, señaló.



Durante esta semana y la siguiente, la cabeza de ‘Una Antioquia Viva’ espera radicar la solicitud oficial de su aval por el Partido Liberal, así como recoger coavales de otros partidos.



“Vamos a comenzar a caminar los municipios del Valle del Aburrá y posteriormente nos iremos a recorrer las subregiones para construir participativamente el programa”, concluyó.



Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO