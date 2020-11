Así está moviendo el uribismo la propuesta de referendo de Uribe

Luego de que el exsenador Álvaro Uribe diera a conocer hace poco más de tres semanas un borrador de su propuesta de referendo, en el que incluye puntos como la derogatoria o reforma de la JEP, y una reforma a la rama judicial, algunos congresistas del Centro Democrático comenzaron a ambientar esa iniciativa a través de sus redes sociales.



Así lo hizo hoy la senadora María del Rosario Guerra, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer los 13 puntos del referendo planteado por Uribe. Básicamente quieren moverlo en redes sociales para ver que tanta aceptación tiene su propuesta.

Sin embargo, en el Centro Democrático hay algunas voces que expresan sus diferencias con algunos puntos. Es el caso del senador Ernesto Macías, quien considera que en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es mejor hacerle una reforma profunda que acabarla.



Lo mismo sucede con la reforma a la justicia planteada por Uribe, que dejaría una o dos cortes. En Centro Democrático hay varios congresistas que no son amigos de la corte única.



Pero las discrepancias no son solamente por el contenido y alcance de las propuestas, algunos son escépticos sobre el futuro del referendo. No hay que olvidar que el 25 de octubre del 2003 Uribe sometió a consideración del país un extenso referendo de 15 preguntas, pero solo una logró el número de votos legales.



Además, el 2021 es un año electoral en el que además de la campaña al Congreso, se moverán varias consultas y revocatorias de mandatos locales como las propuestas en contra de Daniel Quintero, en Medellín, y Claudia López, en Bogotá.

Conoce aquí los puntos clave de la propuesta de referendo para debate presentada por el @CeDemocratico y el presidente @AlvaroUribeVel #ReferendoPorColombia🇨🇴

Estos son los 13 puntos del referendo de Uribe



1.- reforma a la rama judicial, una o dos altas cortes, y pronta justicia

2.- Creación de una comisión especial Legislativa

3.- Crear un tribunal de aforados con independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados

4.- Derogatoria o reforma de la JEP, que no permita impunidad

5.- Garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas creando un tribunal para su juzgamiento

6.- Protección de líderes sociales, con más penas duras para sus homicidas

7.- Exclusión del congreso de responsables de delitos de lesa humanidad

8.- Decomiso de sustancias ilegales por parte del Estado, sin criminalizar consumo

9.- Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social

10.- Disminución del número de congresistas y congelamiento del salario

11.- Avance hacia la equidad social, ingreso solidario y bono pensional

12.- Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con probabilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento

13.- Protección remunerada de los ecosistemas estratégicos como la Amazonia



