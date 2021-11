Esto piensan algunos precandidatos sobre la Venezuela de Maduro

En medio del debate presidencial en la Universidad de la Sabana, el cual se realizó con el apoyo de ProBogota, los precandidatos María Fernanda Cabal, Juan Carlos Echeverry, Paloma Valencia, John Milton Rodríguez y Rodrigo Lara hablaron sobre la situación de Venezuela y si reconocerían el gobierno de Nicolás Maduro.



En este tema los precandidatos tuvieron discrepancias, pues mientras Echeverry y Lara apoyan el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, Cabal, Valencia y Rodríguez no están de acuerdo por tratarse de una dictadura.



Por un lado, la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que "yo no reconocería un régimen genocida jamás, lo que sí se puede hacer es abrir la frontera y el intercambio que ellos mismos se dieron cuenta que tenía que hacer, porque su gente ya no tiene comida".



En la misma línea Paloma Valencia aseguró que "yo creo que nosotros, como demócratas, tenemos que dar una pelea por lograr acompañar a la oposición venezolana en el restablecimiento de la libertad. ¿En serio vale más el negocio que la libertad de los ciudadanos y la democracia?. Las relaciones diplomáticas hay que mantenerlas rotas".



Como es costumbre ambas hicieron fuertes acusaciones sobre el vecino país. Paloma dijo que allí no mandaba Maduro sino que "Venezuela es un feudo de grupos ilegales, como el Cartel de los Soles, el Eln, las disidencias de las Farc, tienen sus negocios ilícitos allá".



Por otro lado Cabal indicó que "el vecino se empobreció y se volvió una amenaza continental. Lo de Venezuela no es un chiste. Toda la frontera está llena de antenas rusas que están entrenando a la guardia del Ejército. Hacen sobrevuelos, están pensando en ir más allá. Ojo".



Finalmente, John Milton Rodríguez dijo que no reestablecería relaciones por tratarse de un país "patrocinador de terrorismo" y "dictador". "La diplomacia pasa por el honor y la dignidad y el respeto de una soberanía de otra nación", estableció.



En una corriente distinta, Juan Carlos Echeverry indicó que Venezuela se está enriqueciendo nuevamente debido a que se dolarizó y, por tanto, le sería útil a Colombia tener relaciones con ese país.



"Va a volver a crecer y a generar negocios y debemos reestablecer relaciones con Venezuela, comerciales por supuesto e incluso diplomáticas. Si Venezuela comienza a tener prosperidad, es muy conveniente para Colombia", indicó.



También añadió que no es necesario ser amigo o aliado de un Estado para poder tener relaciones diplomáticas con este.



"El presidente Biden le dijo criminal al presidente Putin y se reunió con él a la siguiente semana. Un no tiene que ser amigo, no tiene que ser aliado, puede ser enemigo declarado, eso no quiere decir que usted rompa relaciones diplomáticas y que no pueda reunirse. El mundo de la diplomacia es el mundo de hablar. ¿De qué nos sirve tener relaciones rotas con Venezuela justamente por que es una amenaza? Justamente por eso yo tendría ese dialogo", dijo.



Finalmente, el senador Rodrigo Lara indicó que no está de acuerdo en manejar las relaciones exteriores con ideologías.



"Los países serios del mundo gestionan los intereses de su país en el concierto internacional de naciones. La diplomacia se diseñó para lidiar con el diablo, no con ángeles", dijo, añadiendo que no le parece que Colombia deba ignorar a Venezuela, sobre todo por la actual situación migratoria que se vive en el país.



"¿Cómo no podemos mantener relaciones consulares si aquí hay 2 millones de venezolanos?. Entre más se ignore, más miseria y más violencia va a llegar a Colombia. No hay que actuar con ideología en las relaciones exteriores", dijo.



POLÍTICA